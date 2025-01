Analytic Partners

Analytic Partners stärkt mit der Übernahme von Analyx seine Marktposition und erweitert seine Kundenlösungen

Miami (ots/PRNewswire)

Analytic Partners, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Commercial Analytics, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Analyx®, einem Unternehmen für Marketing-Analyse-Software und -Dienstleistungen, abgeschlossen hat. Mit multinationalen Niederlassungen in Deutschland und Polen verfügt Analyx über einen beeindruckenden Kundenstamm bedeutender europäischer Unternehmen mit Schwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Diese strategische Akquisition erweitert die Marktdurchdringung von Analytic Partners in Europa und fügt beträchtliches Talent in den Bereichen Analyse und Softwareentwicklung hinzu.

Die Übernahme von Analyx erweitert die Fähigkeit von Analytic Partners, großen Marken in Deutschland und ganz Europa Commercial Intelligence zu liefern. Die beeindruckende Kundenliste von Analyx ermöglichte in den letzten 12 Monaten die Analyse von 5 Milliarden USD an Marketingausgaben, wobei etwa 2.500 Szenarien von Kunden in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Die Übernahme von Analyx baut auf der Dynamik der 2024 erfolgten Übernahme von Magic Numbers, einem führenden Analyseunternehmen in Großbritannien, auf und vertieft die Präsenz von Analytic Partners in Europa weiter.

„Analytic Partners ist ein Vorreiter bei der Verbesserung der Marketing-Mix-Modellierung durch bahnbrechende Innovationen, die eine umfassende kommerzielle Perspektive bieten. Unsere Plattform für Geschäftsentscheidungen, GPS-Enterprise, bietet Entscheidungshilfen für die weltweit führenden Marken", so Nancy Smith, Präsidentin und Geschäftsführerin von Analytic Partners. „Die Werte und die Mission des Analyx-Teams unter der Leitung von Claudio Righetti und Sascha Stürze stimmen perfekt mit unseren überein. Mit der Übernahme von Analyx erweitern wir unsere Commercial-Analytics-Lösung, indem wir sie auf mehr globale Unternehmen ausdehnen und sinnvolle Synergien schaffen, von denen unsere europäischen und globalen Kunden profitieren werden."

„Der Beitritt zu Analytic Partners bedeutet für Analyx die nächste S-Kurve zu erklimmen! Dadurch können wir unsere Mission weiter vorantreiben, durch fortschrittliche Data-Science- und Self-Service-Software für Unternehmensmarken Werte zu schaffen – und das in einem wirklich globalen Maßstab", erklärt Sascha Stürze, Gründer und Leiter für Beschaffung.

Geschäftsführer Claudio Righetti, fügte hinzu: „Der Zusammenschluss mit Analytic Partners entspricht der grundlegenden Vision von Analyx: Entwicklung und Bereitstellung von erstklassigen Tools zur Entscheidungsunterstützung für Unternehmenskunden weltweit. Durch den Beitritt zu Analytic Partners können wir unseren Kunden eine echte globale Präsenz bieten und die Palette der angebotenen Dienstleistungen erweitern.

Informationen zu Analytic Partners

Analytic Partners ist sowohl im Gartner Magic Quadrant for Marketing Mix Modeling Solutions 2024 als auch im Bericht The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023 als führend anerkannt und bietet Fortune-500-Marken auf der ganzen Welt Marketing-Messungen undkommerzielle Analysen an. Wir bieten adaptive Lösungen für ein tieferes Geschäftsverständnis und eine rechtzeitige Planung und Optimierung – für das Marketing und darüber hinaus. Wir verwandeln Daten in Know-how, damit unsere Kunden starke Verbindungen zu ihren Kunden aufbauen und wirtschaftlichen Erfolg erzielen können. Weitere Informationen finden Sie unter analyticpartners.com.

Informationen zu Analyx

Analyx® ist ein europäischer Marktführer im Bereich Marketing-ROI-Entscheidungsunterstützung mit Niederlassungen in Polen und Deutschland. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren 10 von 40 DAX-Unternehmen und andere europäische multinationale Konzerne mit seiner fortschrittlichen Data-Science-Lösung für die Optimierung von Marketingbudgets in großem Umfang bedient. Es kombiniert ein erfahrenes Datenanalyseteam mit branchenerfahrenen Beratern, die dem CMO-Büro unabhängige und unparteiische Marketingempfehlungen geben. Weitere Informationen zu Analyx® finden Sie auf unserer Website: analyx.com.

