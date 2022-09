Deutschland - Land der Ideen

Auftakt zur AGYLE-Woche: 80 junge Führungskräfte aus Afrika und Deutschland loten in Berlin gemeinsame Zukunftsperspektiven aus

Erstmals kommen die Teilnehmenden des Führungskräfteprogramms "AGYLE - African German Young Leaders in Business" in Berlin zusammen / Offizielle Auftaktveranstaltung im Berliner PalaisPopulaire / Netzwerk unterstreicht die Potenziale afrikanisch-deutscher Zusammenarbeit / Infos zum Programm unter: www.agyle-programme.com

Die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels, die Folgen der Corona-Pandemie sowie die wachsende, weltweite Ungleichheit erfordern eine Umkehr bestehender Praktiken und machen neue kreative und innovative Denkweisen notwendig. Um das innovative Potenzial Afrikas und die strategische Bedeutung des Kontinents hierzulande sichtbar zu machen und neue afrikanisch-deutsche Kollaborationen anzustoßen, wurde 2021 das afrikanisch-deutsche Führungskräfteprogramm "AGYLE - African German Young Leaders in Business" ins Leben gerufen. Durch die direkte Begegnung und Zusammenarbeit der Teilnehmenden soll der afrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundstein für eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt werden. Inzwischen gehören dem Netzwerk 80 junge Führungskräfte aus den Ländern Äthiopien, Ghana, Ruanda, Tunesien und Deutschland an.

Vom 28. September bis zum 30. September ist es nun so weit: An diesen drei Tagen kommen die Teilnehmenden der ersten beiden Jahrgänge zur ersten AGYLE-Präsenzwoche 2022 in Berlin zusammen. Die Woche soll den jungen Führungskräften fachlichen Input und Mehrwert bieten. Es werden zudem zwischenmenschliche Begegnungen zwischen den TeilnehmerInnen geschaffen, die das Netzwerk stärken. So stehen in den drei Tagen Austausche mit Unternehmen, ein Innovations-Workshop und Fireplace Chat sowie Formate zur gezielten Vernetzung auf dem Programm. Inhaltlich greift die Woche das diesjährige AGYLE-Jahresthema "Green Innovation - Wie junge Führungskräfte den Klimawandel angehen" auf.

Hinweise für die Redaktionen:

Eröffnungsveranstaltung: Mittwoch, 28.09.2022,PalaisPopulaire, Unter den Linden 5, 10117 Berlin

10:00 Uhr: Eröffnung und offizielle Begrüßung durch Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Bundesverband der deutschen Industrie e.V.

10:15 Uhr: "Connect - Inspire - Transform: Junge Führungskräfte als treibende Kraft für den Wandel", Impulse und Diskussion, mit:

Deborah Choi , Managing Co-Founder and Managing Director, Founderland

, Managing Co-Founder and Managing Director, Founderland Anne Kjaer Bathel , Founder and Managing Director, ReDI School

, Founder and Managing Director, ReDI School Erick Yong , Co-Founder and Chief Executive Officer, GreenTec Capital Partners

, Co-Founder and Chief Executive Officer, GreenTec Capital Partners Claus Stäcker, Director of Programs for Africa, Deutsche Welle

11:15 Uhr: Präsentation der Gewinnerprojekte der digitalen AGYLE-Wochen 2021 und 2022

12:00 Uhr: Offizielles Pressefoto mit allen 80 jungen Führungskräften sowie Möglichkeit für JournalistInnen, in den persönlichen Austausch zu gehen.

Informationen zu den afrikanischen und deutschen Führungskräften finden Sie hier.

Wir freuen uns, Sie auf der Veranstaltung begrüßen zu dürfen und bieten auf Wunsch auch individuelle Gesprächsmöglichkeiten mit den jungen Führungskräften an. Kommen Sie gerne vorab auf uns zu.

Um eine Akkreditierung unter volovinis@land-der-ideen.de bis zum 27.09.2022, 18:00 Uhr wird gebeten.

Über AGYLE - African German Young Leaders in Business

AGYLE ist ein afrikanisch-deutsches Young Leaders Programm, das junge Führungskräfte aus Deutschland und Afrika in einem langfristigen Business-Netzwerk zusammenbringt und die Entwicklung innovativer Ideen und Geschäftsmodelle fördert. Durch die direkte Begegnung und Zusammenarbeit der Teilnehmenden soll der afrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundstein für eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt werden. AGYLE ist ein Programm der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen; die AWE wird durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und getragen durch die GIZ und DEG.

