Deutschland - Land der Ideen

Medienpreis für digitale Aufklärung: Deutschland - Land der Ideen sucht journalistische Erklärer

Bewerbungszeitraum bis 15. Juli 2022 verlängert

Auszeichnung mit insgesamt 24.000 EUR dotiert

Berlin (ots)

Unter dem Motto "Souveränität in der digitalen Welt braucht exzellenten Journalismus" können zum zweiten Mal hauptberuflich tätige JournalistInnen ihre geschriebenen oder gesprochenen Beiträge zum Medienpreis für digitale Aufklärung einreichen. Der Zeitraum für die Einreichung von Beiträgen wurde bis zum 15. Juli 2022 verlängert, Bewerbungen sind unter www.land-der-ideen.de/medienpreis möglich.

Mit dem Preis werden herausragende journalistische, fachlich fundierte Beiträge über Themen der digitalen Transformation bedacht, die zu einer Aufklärung über Zusammenhänge der Digitalisierung in der breiten Öffentlichkeit beitragen. Der Medienpreis wird von Deutschland - Land der Ideen in Partnerschaft mit dem Hasso-Plattner-Institut, dem Burda Verlag, dem Business Council for Democracy (BC4D) - einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und dem Institute for Strategic Dialogue Germany -, der Digital Science Foundation und der Alfred Herrhausen Gesellschaft ausgerufen.

Sonderpreise werden in der Kategorie Bewegtbild zum Thema Desinformation vom BC4D und medienübergreifend für den besten Beitrag für Kinder und Jugendliche von der Digitale Science Foundation vergeben.

Der Medienpreis für digitale Aufklärung ist mit insgesamt 24.000 Euro dotiert; die PreisträgerInnen stehen im September fest. Sämtliche Informationen zu Teilnahmebedingungen und Einreichungsfristen unter www.land-der-ideen.de/medienpreis.

Original-Content von: Deutschland - Land der Ideen, übermittelt durch news aktuell