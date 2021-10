Lidl

Duales Studium bei Lidl lohnt sich

Lidl begrüßt 154 neue Studierende mit vielfältigen Perspektiven und Top-Vergütung

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Schon während des Studiums gelerntes Wissen umsetzen und wichtige Praxiserfahrungen sammeln: Diesen Berufseinstieg gehen am 1. Oktober 154 Duale Studenten bei Lidl. Durch die enge Verzahnung von Praxis und Theorie bietet das Duale Studium einen guten Einblick in das Berufsleben mit vielen spannenden Aufgaben, die die Studierenden optimal auf den zukünftigen Job vorbereiten. Am Hauptstandort in Bad Wimpfen starten 19 junge Menschen in Fächern wie z.B. Digital Commerce Management, Wirtschaftsinformatik oder Food Management. In den 39 Regionalgesellschaften beginnen insgesamt 135 junge Menschen ein Duales Studium in den Bereichen Handel, Logistik, Immobilienwirtschaft und Bauingenieurwesen. Neben einem sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz profitieren die Dualen Studenten bei Lidl von einer Top-Vergütung von 1.500 bis 1.800 Euro pro Monat je nach Studienjahr. Nach dem Studium bietet das Einzelhandelsunternehmen eine große Vielfalt an regionalen, nationalen und internationalen Jobs mit exzellenten Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einer der dynamischsten Branchen. Insgesamt absolvieren derzeit rund 350 Studenten das Duale Studium bei Lidl.

Mehr Informationen zum Dualen Studium bei Lidl unter jobs.lidl.de.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell