RHÖN-KLINIKUM AG

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut als Schwerpunktzentrum Hypertonie zertifiziert

Bild-Infos

Download

Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Die Klinik für kardiologische Rehabilitation am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde erneut von der Deutschen Hochdruckliga e. V. (DHL®) als "Schwerpunktzentrum Hypertonie" zertifiziert. Die Auszeichnung bestätigt die hohe medizinische Qualität und fachliche Expertise der Einrichtung in der Diagnostik und Therapie von Bluthochdruck.

Bluthochdruck ist einer der gefährlichsten, da oft unbemerkten, Risikofaktoren für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bleibt er unerkannt oder unbehandelt, drohen langfristig Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen oder dauerhafte Organschäden. In Deutschland sind schätzungsweise bis zu 30 Millionen Menschen betroffen - darunter zunehmend auch Jüngere. Alarmierend: Nur etwa die Hälfte der Patientinnen und Patienten ist ausreichend gut behandelt.

In der kardiologischen Rehabilitation spielt die konsequente Blutdruckeinstellung daher eine zentrale Rolle. Viele Patientinnen und Patienten kommen nach einem Herzinfarkt, einer Operation oder mit chronischen Herzerkrankungen an den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt - häufig mit bereits diagnostizierter oder neu erkannter Hypertonie.

"Wir freuen uns außerordentlich über die erneute Zertifizierung als Schwerpunktzentrum Hypertonie durch die Deutsche Hochdruckliga. Diese Auszeichnung ist für uns weit mehr als ein Qualitätssiegel - sie ist eine wichtige Bestätigung unserer täglichen Arbeit und unseres Engagements für Menschen mit Bluthochdruck," sagt Dr. med. Gerhard Alexander Müller, MA MHA MHBA, Chefarzt der Klinik kardiologischen Rehabilitation am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Bluthochdruck ist eine ernstzunehmende Erkrankung mit oft unterschätzten Folgen. Durch eine Kombination aus medikamentöser Therapie, Bewegung, Ernährungsschulung und intensiver Aufklärung helfen wir unseren Patientinnen und Patienten, ihren Blutdruck nachhaltig zu kontrollieren."

Auch Prof. Dr. med. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, gratuliert herzlich: "Das erneute Zertifikat ist eine wertvolle Anerkennung für das gesamte Team und dessen täglichen Einsatz für Menschen mit Bluthochdruck. Es unterstreicht erneut die hohen Qualitäts- und Versorgungsstandards unserer Klinik für kardiologische Rehabilitation."

Die Deutsche Hochdruckliga e. V. - Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention - vergibt das Zertifikat "Schwerpunktzentrum Hypertonie" ausschließlich an Einrichtungen, die strenge Qualitätsanforderungen erfüllen. Dazu zählen eine nachweislich hohe ärztliche Qualifikation, strukturierte Behandlungsprozesse, interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie kontinuierliche Fortbildung und Qualitätssicherung. Die aktuelle Zertifizierung ist bis 2028 gültig.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt festigt mit dieser erneuten Auszeichnung seine herausragende Expertise in der Behandlung von Bluthochdruck und unterstreicht seine führende Rolle in der kardiologischen Rehabilitation.

Über die Klinik für kardiologische Rehabilitation am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt

Die Frankenklinik bietet seit 1996 eine spezialisierte kardiologische Rehabilitation in Bad Neustadt an. Die enge Verzahnung mit den Akutkliniken - der Klinik für Kardiochirurgie (Chefarzt Prof. Dr. med. Anno Diegeler), der Klinik für Kardiologie I (Chefarzt Prof. Dr. med. Sebastian Kerber) und der Klinik für Kardiologie II (Chefärztin PD Dr. med. Anja Schade) sowie der Klinik für Gefäßchirurgie (Chefarzt Arzou Agaev) - ermöglicht eine ganzheitliche, nachhaltige und multiprofessionell-interdisziplinäre Behandlung. Diese kommt den Patienten sowohl medizinisch als auch emotional zugute und vermittelt ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Seit über vier Jahrzehnten gelten die herzmedizinischen Kliniken am Standort, als überregionales Kompetenzzentrum für kardiovaskuläre Erkrankungen.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell