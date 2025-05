Schnellere und genauere Diagnosen dank Hightech-MRT / RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt investiert in moderne Medizintechnik

RHÖN-KLINIKUM AG

Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt steht ab sofort ein Magnetresonanztomograph (MRT) der neuesten Generation für die radiologische Diagnostik bereit. Das modernisierte 3-Tesla-Gerät liefert hochauflösende Bilder in kürzester Zeit mit höherer Bildqualität und erhöht zugleich deutlich den Untersuchungskomfort.

Untersuchungen im Magnetresonanztomographen, kurz MRT, sind heute aus der modernen Diagnostik nicht mehr wegzudenken. Sie liefern hochaufgelöste, detailreiche Bilder aus dem Inneren des gesamten Körpers, mit deren Hilfe sich verschiedene krankhafte Veränderungen erkennen und lokalisieren lassen - etwa Tumore, Schlaganfälle sowie Erkrankungen des Rückenmarks und des Herzens. Dabei arbeitet das MRT-Gerät ohne potentiell schädigende Röntgenstrahlen, sondern nutzt ein extrem starkes Magnetfeld sowie Radiowellen zur Bildentstehung - eine schonende und sichere Methode für die Patientinnen und Patienten.

Das neue MRT-System am Campus Bad Neustadt hebt die diagnostischen Möglichkeiten nun auf ein neues Niveau. Es kombiniert modernste Hardware mit innovativen Softwarelösungen, darunter KI-gestützte MRT-Sequenzen und synthetische Bildgebung. Diese Technologien ermöglichen eine erhebliche Reduktion der Untersuchungsdauer bei verbesserter Bildqualität. So können aus weniger Rohdaten hochwertigere, höher auflösende und kontrastreichere Gesamtbilder erstellt werden - ein deutlicher Gewinn für Patienten und medizinisches Personal gleichermaßen.

Die technische Basis dafür bildet ein intelligentes Modernisierungskonzept: Während der leistungsstarke Magnet des vorhandenen Geräts erhalten blieb, wurden alle übrigen Komponenten - inklusive Spulen, Sensoren und Recheneinheit - vollständig erneuert. Damit entspricht das System nun dem neuesten Stand der Technik.

"Mit dem neuen MRT-System stärken wir gezielt unsere radiologische Kompetenz am Campus. Die Kombination aus fortschrittlicher Spulentechnologie und künstlicher Intelligenz eröffnet uns neue Möglichkeiten in der Bildgebung - zum direkten Nutzen für unsere Patientinnen und Patienten", sagt Privatdozent Dr. Lukas Lehmkuhl, Chefarzt der Klinik für Diagnostische Radiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Auch Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, unterstreicht die Bedeutung dieser Investition: "Das neue MRT ist ein zentraler Baustein unserer Strategie, moderne Medizintechnik gezielt dort einzusetzen, wo sie Diagnose- und Therapieprozesse nachhaltig verbessert. Wir sehen uns in der Verantwortung, unseren Patientinnen und Patienten jederzeit eine Versorgung auf höchstem medizinischen Niveau zu bieten."

Das neue MRT bringt bereits in mehreren medizinischen Bereichen spürbare Verbesserungen: So lassen sich z. B. Nerven- und Gehirnerkrankungen durch besonders klare Bilder noch besser erkennen. Auch Untersuchungen von Gelenken und Muskeln gehen schneller, besser und einfacher. In der Herzdiagnostik können mit dem neuen MRT-System Untersuchungen durchgeführt werden, ohne EKG-Elektroden auf der Brust der Patienten anbringen zu müssen - ein weiterer Schritt in Richtung einer patientenfreundlicheren und zeitsparenden Diagnostik.

Über die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie

Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie zählt zu den zentralen medizinischen Fachbereichen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Sie bietet ein breites Spektrum moderner Bildgebungsverfahren - von klassischer Röntgendiagnostik über hochauflösende CT- und MRT-Untersuchungen bis hin zu minimalinvasiven, bildgesteuerten Therapien. Ein besonderer Fokus liegt auf der Versorgung kardiovaskulärer Patienten - die Klinik ist Schwerpunktzentrum für kardiovaskuläre CT und MRT - und der neuroradiologischen Versorgung, etwa bei Schlaganfällen oder Tumorerkrankungen des zentralen Nervensystems. Geleitet wird die Klinik gemeinsam von PD Dr. Lukas Lehmkuhl (Chefarzt Klinik für Diagnostische Radiologie) und Prof. Dr. André Kemmling (Chefarzt Klinik für Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie).

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

