RHÖN-KLINIKUM AG

Neuer Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie

Bad Berka (ots)

Die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie der Zentralklinik Bad Berka hat einen neuen Chefarzt. Dr. Robert Fijalkowski hat die Leitung der Abteilung zum 1. Januar übernommen. Der langjähriger Chefarzt der Klinik, Prof. Dr. med. Dieter Hörsch, ist zum 31.12.2023 auf eigenen Wunsch von seiner Chefarztposition zurückgetreten und seitdem als Departmentleiter Endokrinologie im stationären Bereich sowie im MVZ Gastroenterologie tätig.

"Herrn Prof. Dieter Hörsch gilt unser herzlicher Dank für die Jahrzehnte seines Wirkens als Chefarzt an dieser Klinik. Er hatte diese Position 18 Jahre inne und hat die Zentralklinik zum ENETS-Zentrum aufgebaut. Durch Studien- und Forschungsarbeit mit den größten Fallzahlen konnte die Therapie von Patienten mit diesen seltenen Tumoren erfolgreich weiterentwickelt werden. Prof. Dieter Hörsch hat große Verdienste erworben und wird über unsere Klinik hinaus von Kolleginnen und Kollegen geschätzt. Er unterstützt und fördert ärztlichen Nachwuchs, übernimmt große Verantwortung für sein Team und ist als Ratgeber unverzichtbar. Dieses empathische, zugewandte und zielgerichtete Engagement zeigt sich auch in der Patientenversorgung. Er versteht es, Patienten in ihrer besonderen Lebenssituation aufzufangen und ihnen Mut zu geben", so Geschäftsführer Robert Koch.

Der neue Chefarzt war bisher Leitender Oberarzt und arbeitet seit 2015 an der Zentralklinik Bad Berka. "Mein Ziel ist es, eine starke, moderne Klinik mit einem Schwerpunkt in diagnostischer sowie interventioneller Endoskopie weiterzuentwickeln", so Dr. Robert Fijalkowski.

Die offizielle Staffelstabübergabe in der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie wird im Rahmen eines Symposiums Anfang März mit einer ausführlichen Würdigung erfolgen. "Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Fijalkowski einen Nachfolger gefunden zu haben, der unsere Klinik sehr gut kennt und erfolgreich in die Zukunft führt", so der Geschäftsführer.

Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.de

