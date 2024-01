RHÖN-KLINIKUM AG

Neuer Chefarzt für die Anästhesiologie und Intensivmedizin im Klinikum Frankfurt (Oder)

Seit dem 1. Januar 2024 leitet Dr. med. Christian Lojewski die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Klinikum Frankfurt (Oder). Er übernimmt diese Position von PD Dr. med. Lars Hüter, der in seine Heimat zurückgekehrt ist.

"Ich heiße Dr. med. Christian Lojewski herzlich willkommen. Seine Qualifikationen und umfassenden Fachkenntnisse bilden optimale Voraussetzungen für unsere Anästhesiologie und Intensivmedizin. Ich danke an dieser Stelle auch PD Dr. med. Lars Hüter und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute, verbunden mit den besten Wünschen für seine neue Aufgabe", betont Jan Jakobitz, Klinikgeschäftsführer.

Dr. med. Christian Lojewski begann seine berufliche Laufbahn in der Charité im Jahr 2003 als Assistenzarzt. 2007 wurde er zum Oberarzt ernannt. Zuletzt war er als leitender Oberarzt in den Kliniken für Anästhesiologie und Chirurgie am Virchow Klinikum der Charité tätig, wo er die chirurgischen Intensivstationen leitete. Von 2018 bis 2019 wechselte er nach Potsdam und bekleidete dort die Position des stellvertretenden Chefarztes der Abteilung für Anästhesiologie am Klinikum Ernst von Bergmann.

Er schloss seine Facharztausbildung für Anästhesiologie im Jahr 2007 ab, dicht gefolgt von den Zusatzqualifikationen für Notfallmedizin und Intensivmedizin. Neben seiner klinischen Arbeit liegen seine Schwerpunkte in der Fort- und Weiterbildung junger Kolleginnen und Kollegen. Außerdem engagiert sich Dr. med. Christian Lojewski als Gutachter im "Peer Review"-Verfahren der Ärztekammer Berlin.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Das Klinikum ist mit dem DaVinci-Roboter und dem bevorstehenden Bau des Hybrid-OP bestens ausgestattet", ergänzt der neue Chefarzt.

Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und - geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.de

