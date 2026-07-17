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Longines nimmt Kurs auf Sylt

Sommer, Sonne, Strand und mehr: Die HydroConquest Sylt Edition feiert mit zwei limitierten Modellen das maritime Lebensgefühl

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Saint-Imier (ots)

Die Insel Sylt besitzt eine unwiderstehliche Anziehungskraft, der sich auch Longines nicht entziehen kann: Bereits zum 5. Mal reist der Schweizer Uhrenhersteller im Sommer von den Bergen an die Nordsee. Vom 15. Juli bis 15. August 2026 wird sich die Marke einmal mehr mit einer eigenen Pop-Up-Präsenz in das lebhafte - und notorisch stilvolle - Inselleben einfügen. In diesem sommerlichen Rahmen werden zudem zwei limitierte Sondereditionen der HydroConquest Premiere feiern, die mit blau-weißem Design und sportlicher Funktionalität die Leichtigkeit von Sommer, Sonne, Sylt auf den Punkt bringen.

Zwei für einen ganzen Sommertag

Das Leben am Wasser bietet Entspannung und Action gleichermaßen. Ob beim Wellenreiten, Segeln oder Stand-Up-Paddling; ob im Strandkorb, auf der Uferpromenade oder beim Sundowner: An den langen Stränden der Nordsee gibt es viel zu erleben. Die beiden neuen, auf jeweils 300 Stück limitierten Modelle der HydroConquest Sylt Edition, die nur in Deutschland erhältlich sind, empfehlen sich als die idealen Begleiter für diese einzigartige Mischung aus Sportlichkeit und Lifestyle.

Ein maritimes Duo zu Lande und zu Wasser

Das elegante Pärchen mit jeweils 39 und 42 mm Durchmesser eignet sich perfekt für sie und ihn. Im Inneren des fein verarbeiteten Edelstahlgehäuses schlägt ein exklusives Longines Automatikkaliber, das mit einer Siliziumspiralfeder bestückt ist. Das polierte weiße Zifferblatt wird von einer einseitig drehbaren Keramiklünette in strahlendem Blau umrahmt, und auf dem Gehäuseboden ist die unverkennbare Silhouette der Insel Sylt verewigt. Mit einer Wasserdichtigkeit bis 30 bar (300 Meter) und robuster Funktionalität sorgen diese Zeitmesser unter Wasser für verlässliche Präzision, während das edle Design sie zum eleganten Accessoire an Land macht - nicht nur, aber auch an langen, lauen Sommerabenden.

Schweizer Uhrmacherkunst goes Nordsee

Auf Sylt kann das neue Duo im Sommer 2026 in seinem natürlichen Habitat entdeckt werden: Die beiden HydroConquest Modelle sind das Produkthighlight der Pop-Up-Installation, mit der sich Longines vom 15. Juli bis 15. August 2026 in das bunte Treiben der Insel einreiht. Die Präsenz der Marke im sommerlichen Kampen hat inzwischen Tradition. Hier können die Besucherinnen und Besucher nicht nur die neuen Uhren in Augenschein nehmen, sondern sich auch persönlich beraten lassen und in entspannter Atmosphäre in die Welt von Longines eintauchen.

Die beiden Uhren der HydroConquest Sylt Edition sind jeweils auf 300 Stück limitiert und seit dem 1. Juli 2026 exklusiv auf Sylt, in der Longines Online-Boutique sowie im ausgewählten Fachhandel deutschlandweit erhältlich. Die Longines Pop-Up-Installation in Kampen hat vom 15. Juli bis 15. August 2026 geöffnet.

Longines auf Sylt

Bereits zum fünften Mal hintereinander ist die Marke mit der geflügelten Sanduhr auf Deutschlands beliebtester Insel. Die beiden limitierten HydroConquest Sylt Editionen 2026 können vom 15. Juli bis 15. August 2026 bei der Longines Pop-Up-Installation in Kampen (Wattweg 1, 25999 Kampen) hautnah entdeckt und erobert werden.

Über unsere Uhrwerke

Mit ihrem jahrhundertealten uhrmacherischen Know-how ist die Marke Longines Wegbereiter zahlreicher technischer Entwicklungen gewesen, und auch heute zeugt sie von unaufhaltsamen Innovationsgeist. Das ständige Streben nach Exzellenz hat Longines dazu veranlasst, alle automatischen Zeitmesser des Hauses mit Spitzenuhrwerken auszustatten, die über eine Spiralfeder aus Silizium verfügen.

Dieses Material ist nicht nur besonders leicht und korrosionsbeständig, es ist auch unempfindlich gegenüber herkömmlichen Temperaturschwankungen und Magnetfeldern. Seine einzigartigen Eigenschaften verbessern die Ganggenauigkeit und Langlebigkeit einer Uhr und ermöglichen es Longines, auf diese Modelle eine Garantie von 5 Jahren zu gewähren.

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