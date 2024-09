Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH

Alphabet Studie zeigt: Immer mehr Deutsche setzen auch im Urlaub auf E-Mobilität

Immer mehr Deutsche, die mit dem Auto in den Urlaub reisen, wollen dies klimafreundlich tun: Sie setzen auf ein Fahrzeug mit E-Antrieb. Mehr als jeder zweite Autobesitzer ist der Meinung, dass es umweltfreundlicher sei, mit einem Elektroauto in den Urlaub zu fahren. Vorreiter sind diejenigen, die bereits im Alltag vollelektrisch unterwegs sind. Das zeigt die aktuelle, repräsentative Studie der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH - einer der global führenden Business-Mobility-Anbieter - in Zusammenarbeit mit Meinungsforschungsinstitut Toluna: 82 Prozent der E-Auto-Besitzer in Deutschland sind schon mindestens einmal mit einem vollelektrisch angetriebenen Auto in die Ferien gereist. Unter allen Autofahrern kann sich mehr als die Hälfte zumindest vorstellen, eine Reise mit einem Elektroauto anzutreten - in die Tat umgesetzt haben es bislang 22 Prozent.

Allerdings gibt es noch Herausforderungen: Bei längeren Strecken ab 500 km, wären nur 17% der Besitzer eines Verbrenners bereit, ein vollelektrisches Fahrzeug zu nutzen. Das sind deutlich weniger als unter den Besitzern von vollelektrischen Fahrzeugen (47 Prozent). "Die Ergebnisse der Studie zeigen ein wachsendes Interesse an den Möglichkeiten, die ein Umstieg auf E-Mobilität bietet. Sie verdeutlichen aber auch, dass viele Autobesitzer noch Herausforderungen hinsichtlich der Reichweite sehen. Hier können Beratungsleistungen sinnvoll sein. Daher unterstützen wir unsere Kunden mittels unserer Consulting-Lösungen bei der Implementierung der E-Mobilität in ihre Fuhrparks.", sagt Andrea Mlitz, Leiterin Marketing und Geschäftsentwicklung bei Alphabet. Mobilitätsdienstleister wie Alphabet unterstützen bei der nachhaltigen Ausrichtung von Unternehmensfuhrparks und bieten dabei auch individuelle Beratungsleistungen für Mobilitätsverantwortliche und Dienstwagenfahrerinnen und -fahrer an.

Über Alphabet Deutschland:

Alphabet ist einer der global führenden Leasing- und Full-Service-Anbieter für Fahrzeuge aller Marken. Als Mehrmarkenanbieter innerhalb der BMW Group entwickelt Alphabet herstellerunabhängig ganzheitliche Produkte und Services für die Unternehmensmobilität. Das 1997 in Großbritannien gegründete Unternehmen betreut heute über 700.000 Pkws und leichte Nutzfahrzeuge in 36 Ländern, davon rund 169.000 in Deutschland. Neben individueller Beratung und Finanzierung bietet der Dienstleister innovative Business-Mobility-Lösungen: Die Alphabet E-Mobility-Lösung bringt Elektromobilität als umfassendes Komplettpaket in die Fuhrparks. Die Kurz- und Langzeitmietlösung Alphabet Rent sichert durchgehend flexible Mobilität. Die kostenlose Alphabet App dient als persönlicher Mobilitätsberater für unterwegs.

Alphabet Deutschland steht seinen Kunden bundesweit in acht Geschäftsstellen (inkl. Behörden und Sonderkunden) zur Seite. Als Unternehmen der BMW Group erfüllt Alphabet dieselben hohen Qualitäts- und Prozessstandards wie der Mutterkonzern. Der Hauptsitz befindet sich in München.

