Tierwohlware wird immer beliebter: ALDI SÜD stellt auch Rindfrischfleisch deutlich früher auf höhere Haltungsformen 3 und 4 um

Mülheim an der Ruhr (ots) - In der ALDI SÜD Frischetheke finden Kund:innen täglich frische Wurst- und Käsespezialitäten zum besten Preis. Ab sofort bietet die Frischetheke alle Käseartikel der ALDI Eigenmarken ausschließlich aus Haltungsform 4 - und damit in Bio-Qualität - an. Die Frischetheke bietet in ...

mehr