REWE verteilt kostenlos Schultüten zur Einschulung. Diese sind gefüllt mit leckeren und gesunden Lebensmitteln und kleinen Helfern für den Schulalltag. Außerdem gibt es Informationen rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Zusammen mit ihren Eltern können die Erstklässler die Tüten am Samstag vor dem Schulstart in ihrem REWE- oder nahkauf-Markt abholen.

Bis ins 19. Jahrhundert zurück reicht in Deutschland die Tradition, Kindern die Einschulung mit einer prall gefüllten Schultüte zu "versüßen". Seit mehr als 20 Jahren pflegt REWE den Brauch, in seinen Märkten Schultüten kostenlos an die Schulstarter zu verteilen. Nur besteht der Inhalt nicht aus Süßigkeiten wie früher, sondern aus vielen frischen und gesunden Lebensmitteln: Apfel, Birne, Banane, Orange, Kiwi (mit Löffel), Müsliriegel und eine Portion Honig. Gleichzeitig repräsentiert die Warenauswahl die ideale Mahlzeit für das Frühstück oder den Pausensnack. Denn Kinder, die sich gut und ausgewogen ernähren, kommen besser durch den Tag und sind fitter in der Schule und in der Freizeit. Auch praktische Unterrichtsmaterialien sind in der Schultüte zu finden: ein Lesezeichen mit Lineal, ein Stundenplan sowie ein DIN-A-5-Bogen mit nützlichen Stickern zum Kennzeichnen von Schulsachen. Die Utensilien sind wie die Schultüte selbst mit den bekannten und beliebten Pixar-Figuren von Disney gestaltet.

In vielen REWE-Märkten begleiten Verkostungen und Informationsangebote zum Thema Ernährung die Schultütenaktion. So enthält ein im Markt erhältlicher Flyer einerseits aktivierende Vorlagen für Kinder zum Spielen, Malen und Spaß haben, andererseits Tipps zur ausgewogenen Ernährung und kindgerechte Rezepte für die Eltern. Das Thema "Gesunde Ernährung" ist gleichzeitig Kernkompetenzbereich und Herzensangelegenheit von REWE.

Die ersten Schultüten werden in diesem Jahr am 24. Juli in Mecklenburg-Vorpommern verteilt, die letzten am Samstag vor der Einschulung in Baden-Württemberg und Bayern am 11. September. Gutscheine gibt es in den Prospekten der Märkte von REWE und nahkauf. Weitere Informationen zur Schultütenaktion gibt es auf REWE.de/schultüte.

Aktionstermine:

Mecklenburg-Vorpommern, 24.07.2021

Berlin, 31.07.2021

Brandenburg, 31.07.2021

Hamburg, 31.07.2021

Schleswig-Holstein, 31.07.2021

Nordrhein-Westfalen, 14.08.2021

Hessen, 28.08.2021

Rheinland-Pfalz, 28.08.2021

Saarland, 28.08.2021

Bremen, 28.08.2021

Niedersachsen, 28.08.2021

Sachsen, 28.08.2021

Sachsen-Anhalt, 28.08.2021

Thüringen, 28.08.2021

Bayern, 11.09.2021

Baden-Württemberg, 11.09.2021

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 26,5 Mrd. Euro (2020), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und 3.700 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.