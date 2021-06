REWE Markt GmbH

"Supermarkt Stars 2021": Vier Top-Auszeichnungen für REWE

Gold geht nach Frankfurt und Hamburg, Silber nach Bonn-Beuel, der Förderpreis nach Berlin

Köln (ots)

Mit zwei Mal Gold, ein Mal Silber und dem Förderpreis sind die REWE-Teilnehmer die erfolgreichsten beim angesehenen Branchenwettbewerb "Supermarkt Stars 2021" der "Lebensmittel Zeitung direkt". Prämiert werden herausragende Verkaufsleistungen mit Vorbildcharakter für den gesamten deutschen Lebensmittelhandel. Der Sieger in der Kategorie "Marktleiter des Jahres" ist Andreas Retzlaff aus dem REWE-Markt in Frankfurt am Main. Den Spitzenplatz in der Kategorie "Hausleiter des Jahres" hat Pankaj Choteani inne, der in Hamburg erfolgreich einen REWE-Markt führt. Viet Nguyen Duc, REWE-Kaufmann in Berlin, freut sich über den Förderpreis "Jungunternehmer des Jahres". Die Silber-Medaille in der Kategorie "Team des Jahres" für das REWE Center in Bonn Beuel komplettiert das überragende Abschneiden von REWE.

Um den Preisträger:innen corona-konform ihre Trophäen zu verleihen, bringt das Team des Fachmagazins "Lebensmittel Zeitung direkt" (dfv Mediengruppe) erstmals die "Supermarkt Stars" direkt zu den Preisträgern an den jeweiligen Standort. In dieser Woche (7. bis 11. Juni) werden die Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze auf einer Roadtour durch zehn Städte Deutschlands verliehen.

Weitere Informationen zu den Preisträgern enthalten regionale REWE-Pressemitteilungen, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Informationen zu "Supermarkt Stars 2021":

Unterschieden werden die Kategorien "Marktleiter des Jahres", "Hausleiter des Jahres", "Team des Jahres" und "Jungunternehmer des Jahres". Grundlage bilden die Nominierungen aus den Handelsorganisationen. Ein Fachbeirat, dem ausgewählte Vertriebsverantwortliche aus den Handelszentralen und Förderer der Auszeichnung angehören, bewerten die Nominierungen nach einem anspruchsvollen Kriterienkatalog.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 26,5 Mrd. Euro (2020), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und über 3.700 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

