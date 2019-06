REWE Markt GmbH

REWE hat zwei der besten Marktleiter Deutschlands

Köln (ots)

Auszeichnungen bei "Supermarkt Stars 2019" gehen nach Hachenburg, Weinheim und Bremen

Herzblut und persönlicher Einsatz - das ist das Erfolgsrezept von REWE-Marktmanager Thomas Diefenbach. Bereits seit mehr als 25 Jahren führt der Westerwälder den REWE-Markt im rheinland-pfälzischen Hachenburg. Nun ist er bei einem der angesehensten Branchenwettbewerbe, dem "Supermarkt Stars 2019", in der Kategorie "Marktleiter des Jahres" mit der Gold-Platzierung gewürdigt worden. Aber auch noch weitere Auszeichnungen gingen an REWE.

Der 52-jährige Thomas Diefenbach und sein 64-köpfiges Team betreiben einen rund 2.400 Quadratmeter großen Supermarkt. Eine gute Zusammenarbeit und soziales Engagement liegen dem Marktmanager und seinen Mitarbeitern besonders am Herzen. Mit dem Grundgedanken "Gewinne die Jugend, kümmere dich um die Familien und sorge für die Älteren" macht sich der REWE-Markt bereits seit vielen Jahren für die Region stark. Dazu zählt unter anderem eine Partnerschaft mit dem örtlichen NABU, das gastfreundliche Seniorencafé oder der traditionelle REWE Cup. In der Gemeinde übernimmt er eine Rolle, die weit über die Lebensmittelversorgung hinausgeht: So etwa kamen durch den seit 2009 jährlich durchgeführten REWE-Cup in Kooperation mit dem JSG Atzelgift und den Freunden der Kinderkrebshilfe Gieleroth bis heute insgesamt 273.500 Euro Spenden für die Kinderkrebshilfe zusammen. Mit der Auszeichnung beste "Marktleiter des Jahres" honoriert die Jury unternehmerisches Handeln, exzellente Kundenbindung und -begeisterung, hohe Motivationsleistung sowie messbaren Erfolg.

"Supermarkt Star" in der Kategorie "Hausleiter" ist Dunja Storck für ihre herausragenden Leistungen auf der Großfläche im Lebensmittelhandel. Sie ist die Chefin des REWE Center in Weinheim, hat jedoch auch schon bei ihren vorherigen leitenden Stationen bei REWE viele Preise für ihre Märkte gewonnen, unter anderem den Titel "Supermarkt des Jahres". "Je später der Tag, je schöner der Markt", so formuliert sie selbst ihren Anspruch. Dabei präsentiert sich das Center den Kunden auf 5.100 Quadratmeter Verkaufsfläche stets in bester Betreiberqualität. Ein hohes Maß an Kreativität, Ideenreichtum und Initiative sowie ein gutes Gespür für Umsatzreserven, die sie mit ihrem hoch motivierten Team noch heben kann, zeichnen sie aus. So verzeichnen die Märkte unter der Regie von Dunja Storck jährlich überdurchschnittliche Umsatzzuwächse. Da sie sich zusätzlich offen für Neuerungen und Projekte von REWE zeigt, diese konsequent umsetzt und auf Herz und Nieren prüft, genießt sie auch Ansehen und Wertschätzung in der Unternehmenszentrale, wo sie des Öfteren in strategische Gremien berufen wird.

Der Förderpreis "Jungunternehmer des Jahres" wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. In dieser Kategorie fiel die Wahl des Fachbeirats auf Marco Weiß aus Bremen. Der REWE-Kaufmann eröffnete in der Hansestadt im November 2015 seinen ersten Markt, im August 2018 den zweiten. Dabei verstand es der 39-Jährige jeweils in kurzer Zeit, die Standorte trotz ausgeprägtem Wettbewerbsumfeld sehr gut zu etablieren und weiterzuentwickeln. Er hat die Jury mit seinem unternehmerischen Gespür, seinem Blick für Details und seiner Beliebtheit bei den Kunden und Mitarbeitern überzeugt. Darüber hinaus ist er durch seine Gremienarbeit und Erfahrung Vorbild und Sparringspartner für andere Kaufleute und junge Mitarbeiter der REWE-Organisation.

Informationen zu "Supermarkt Stars 2019"

Mit den "Supermarkt Stars" prämiert die "Lebensmittel Zeitung direkt" herausragende Verkaufsleistungen im Supermarkt, die Vorbildcharakter im deutschen Lebensmittelhandel haben. Unterschieden werden die Kategorien "Marktleiter des Jahres", "Hausleiter des Jahres", "Team des Jahres" und "Jungunternehmer des Jahres". Grundlage bilden die Nominierungen aus den Handelsorganisationen. Ein Fachbeirat, dem ausgewählte Vertriebsverantwortliche aus den Handelszentralen und Förderer der Auszeichnung angehören, bewerten die Nominierungen nach einem anspruchsvollen Kriterienkatalog. Die Preisverleihung fand am 04. Juni im Festsaal des Frankfurter Palmengartens statt.

