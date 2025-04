Camunda

Camunda veröffentlicht Buch zum Thema Enterprise Process Orchestration

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Camunda, das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, veröffentlicht heute " Enterprise Process Orchestration: A Hands-on Guide to Strategy, People, and Technology That Will Transform Your Business". Das Buch erscheint im renommierten Wiley-Verlag und wurde von Bernd Rücker, Mitbegründer und Chief Technologist von Camunda, gemeinsam mit Leon Strauch, Principal Practice Strategist bei Camunda, verfasst. Es bietet praxisnahe Ratschläge zur Einführung von Prozessorchestrierung und Automatisierung, um Agilität, Geschwindigkeit und Innovationskraft von Unternehmen zu steigern.

Aufbauend auf den Erfahrungen, die die Autoren in den letzten zehn Jahren bei der Zusammenarbeit mit Hunderten von Unternehmen gesammelt haben, liefert dieses Buch praktische Anleitungen für IT- und Business-Entscheider:innen und bietet konkrete Hilfestellung für die erfolgreiche Prozessorchestrierung auf Unternehmensebene: angefangen bei geeigneten Anwendungsfällen, den richtigen Technologien und der Teamstruktur, über die Durchführung des ersten Projekts, bis hin zur umfassenden Transformation des Unternehmens für eine digitale Zukunft.

"Unternehmen können mithilfe der im Buch beschriebenen Techniken ihre Automatisierungsstrategie neu definieren und Menschen, Systeme sowie Geräte in End-to-End-Prozessen orchestrieren - einschließlich neuester Technologien wie KI", sagt Rücker. "Prozessorchestrierung und Automatisierung bilden die Grundlage, um zu verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert, wie sich Abläufe optimieren lassen und wie Innovation vorangetrieben werden kann."

Enterprise Process Orchestration bietet Leser:innen einen detaillierten Leitfaden, wie Prozessorchestrierung und Automatisierung in ihren eigenen Organisationen verstanden und angewendet werden können, inklusive:

Vision : Wie die strategische Abstimmung mit allen Beteiligten erreicht und zugleich eine Geschäftsprozessarchitektur samt Roadmap entwickelt werden kann.

: Wie die strategische Abstimmung mit allen Beteiligten erreicht und zugleich eine Geschäftsprozessarchitektur samt Roadmap entwickelt werden kann. Personen : Wie Unternehmen die passenden Teams für Prozessorchestrierung und Automatisierung zusammenstellen sowie ein geeignetes Betriebsmodell identifizieren, um die Einführung zu beschleunigen.

: Wie Unternehmen die passenden Teams für Prozessorchestrierung und Automatisierung zusammenstellen sowie ein geeignetes Betriebsmodell identifizieren, um die Einführung zu beschleunigen. Technologie : Wie eine Geschäftsprozessarchitektur implementiert, KI operationalisiert und Prozessorchestrierung in die vorhandene IT-Landschaft integriert wird.

: Wie eine Geschäftsprozessarchitektur implementiert, KI operationalisiert und Prozessorchestrierung in die vorhandene IT-Landschaft integriert wird. Implementierung : Wie Lösungen für Prozessorchestrierung und Automatisierung mithilfe eines agilen Mindset entwickelt und ausgerollt werden.

: Wie Lösungen für Prozessorchestrierung und Automatisierung mithilfe eines agilen Mindset entwickelt und ausgerollt werden. Erfolgsmessung: Wie ein auf Kennzahlen gestützter Ansatz den geschäftlichen Nutzen von Prozessorchestrierung und Automatisierung im gesamten Unternehmen sichtbar macht.

Rücker und das Camunda-Team haben bereits mehrere Bücher zum Thema Prozessorchestrierung und Automatisierung veröffentlicht, darunter Real-Life BPMN und Practical Process Automation. Enterprise Process Orchestration ist in englischer Sprache über Wiley, Amazon und andere Online-Händler erhältlich.

Über Camunda

Camunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.

Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuell