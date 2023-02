GMK. Gesellschaft für Medien. Marken. Kommunikation

Ausgezeichnete Heimatliebe: Kreativ- und Digitalagentur GMK erhält German Design Award 2023 für das Projekt "Heimatlotse"

Bayreuth (ots)

Unter dem Motto "Heimat entdecken" haben die Projektverantwortlichen der Kreativ- und Digitalagentur GMK in Zusammenarbeit mit der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) 2022 eine digitale Plattform entwickelt und realisiert, die Menschen Inspiration und Anregung bieten soll: der "Heimatlotse". Jetzt wurde das besondere Projekt für seine herausragende Designqualität mit dem German Design Award 2023 in der Kategorie "Excellent Communications Design - Brand Identity" gewürdigt.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Abenteuer so nah liegt? Das dachte sich auch das Forum Heimat und Freizeit der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) und setzt genau hier an: mit einer digitalen Plattform für Heimatverliebte und solche, die es noch werden wollen (und sollen). Auf dieser Basis startete das Forum gemeinsam mit GMK ein ganz besonderes Projekt: www.heimatlotse.de - eine Online-Plattform, mit der man die Metropolregion neu entdecken, bereisen und erkunden kann. Hier finden Interessierte ganz individuelle "Heimatreisen", Hintergrundwissen und vor allem Inspiration für Ausflüge in den 15 Tourismusgebieten der Metropolregion Nürnberg.

Das Besondere macht den Unterschied

"Entdecke Heimat auf deine Tour! Das war auch unsere Devise bei der Umsetzung dieses Herzensprojektes. Storytelling, Logo, Bildsprache, Corporate Design, Webdesign, Werbemittel - wir haben alles professionell konzipiert, gestaltet, entwickelt und mit liebevollen Icons, Great-to-have-Details, wertvollen Insider-Tipps und smarten Features so aufbereitet, dass sich der Heimatlotse von der Vielzahl gängiger Freizeit-Plattformen abhebt", erklärt GMK-Projektleiter Daniel Sutter. "Allein im Jahr 2022 haben wir insgesamt 136.506 Website-Besucher erreichen können, die beliebteste Heimatreise hat über 6.500 Seitenansichten. Diese Zahlen freuen uns natürlich sehr. Sie bestätigen uns in unserer Arbeit und auch die Attraktivität der Europäischen Metropolregion Nürnberg."

Analyse, Strategie, Kreation

In gemeinsamen Workshops wurden zu Projektbeginn intensive Zielgruppenanalysen durchgeführt, Personas entwickelt sowie zielführende (Online-)Marketingmaßnahmen definiert. "Uns war es von Anfang an besonders wichtig, Bedürfnisse und Wünsche zu identifizieren und auf Basis dieser Ergebnisse die Struktur der Plattform www.heimatlotse.de zu entwicklen - zum Beispiel mit smarten Filtermöglichkeiten", so Frank Albrecht, Head of Web- & UI-Design bei GMK.

"Dass wir nun bereits zum dritten Mal mit dem German Design Award ausgezeichnet werden, ist eine großartige Bestätigung der hohen Qualität unserer Arbeit", freut sich auch Jörg Lichtenegger, CEO von GMK Medien. Marken. Kommunikation. in Bayreuth. "Diesen Erfolg verdanken wir immer auch unseren Kunden und Partnern, die uns ihr Vertrauen bei der Konzeption und Realisierung der Projekte schenken und engagierten Partnern - wie hier die EMN mit ihren 15 Tourismusregionen - die uns während der Projektlaufzeit intensiv unterstützen. Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere anspruchsvolle Projekte, die wir mit Herz und Verstand realisieren dürfen."

Prominente Glückwünsche

"Ich gratuliere zu diesem Preis! Das ist schon etwas ganz Besonderes, diesen Preis in die Metropolregion zu holen und noch dazu für ein Metropolregions-Projekt. Ich bin ein großer Anhänger des Heimatlot-sen. Herzblut, Kompetenz und Kreativität sind bei jeder Heimatreise spürbar. Ich freue mich auf die weitere Kooperation." Dr. Christa Standecker, Geschäftsführerin Verein EMN Europäische Metropolregion Nürnberg e. V.

"Der Heimatlotse macht richtig Lust auf Entdeckertouren in unsere vielfältige Metropolregion! Modern und mit Liebe zum Detail gestaltet, ist bei den Heimatreisen für jeden etwas dabei. Ich freue mich sehr, dass dieses ausgezeichnete Projekt auch jenseits der Metropolregion wahrgenommen wird und gratuliere GMK ganz herzlich zum German Design Award 2023. Weiter so!" Johann Kalb, Landrat des Landkreises Bamberg und Ratsvorsitzender der Europäischen Metropolregion Nürnberg

"Es ist wunderbar, dass die 15 Tourismusregionen auch digital mit ihren abwechslungsreichen Angeboten dargestellt werden und somit die Gäste zum Entdecken der Schönheit unserer Heimat einladen. In jeder einzelnen Heimatreise ist dank des guten Zusammenspiels aller Beteiligten Leidenschaft und Begeisterung für das Projekt zu erkennen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Auszeichnung." Angelika Schäffer, Geschäftsführerin Tourismus- verband Franken und fachliche Sprecherin des Forums Heimat und Freizeit

GMK - Medien. Marken. Kommunikation.

GMK ist eine inhabergeführte Agentur für Markenbildung mit Schwerpunkt Digitale Kommunikation und Sitz im oberfränkischen Bayreuth. Seit 1992 entwickelt das GMK-Team ganzheitliche Strategien, Ideen, Stories und Designs für regionale, nationale und internationale Kunden. Ein erfahrenes Team betreut Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen sowie Kommunen, um mit und für sie nachhaltige Kommunikationsstrategien zu entwickeln, kreativ zu bespielen und zu steuern. Ob Global Player oder mittelständisches Unternehmen - jeder Kunde wird intensiv und persönlich beraten und kontinuierlich begleitet. Ganzheitliche Strategien und kreative Maßnahmen sind dabei so individuell wie die Bedürfnisse der Kunden selbst.

