Lindsey Rix-Broom wird Geschäftsführerin für Europa von Great-West Lifeco

Heute gab Great-West Lifeco Inc. („Lifeco" oder „das Unternehmen") bekannt, dass Lindsey Rix-Broom, derzeit Geschäftsführerin von Canada Life U.K., mit Wirkung vom 1. Juli 2025 zur Geschäftsführerin, Europa, ernannt wurde. Dies folgt auf die bereits angekündigte Ernennung von David Harney, derzeit Präsident & Betriebsleiter, Europa und Kapital- und Risikolösungen, zum Präsident & Geschäftsführer, Great-West Lifeco und Canada Life, mit Wirkung zum 1. Juli 2025.

Lindsey wird direkt an den Präsidenten und Geschäftsführer von Lifeco berichten und Mitglied des Lifeco Führungskommitees werden. Sie wird Canada Life U.K. bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiter leiten, um einen reibungslosen Übergang und eine kontinuierliche Dynamik zu gewährleisten.

Lindsey ist eine anerkannte Führungskraft in der Branche und verfügt über 25 Jahre Führungserfahrung. Als Geschäftsführerin von Canada Life U.K. hat sie einen starken Fokus und Ambition eingebracht, um die strategischen Prioritäten zur Vereinfachung, Modernisierung und zum Wachstum des Unternehmens umzusetzen. Sie hat ein beträchtliches Wachstum in wichtigen Geschäftsbereichen vorangetrieben, eine bedeutende Marktchance im britischen Markt für Rentenversicherungen mit Pauschalleistungen genutzt, erhebliche Werte aus der Bilanz freigesetzt und umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in den Bereichen Betrieb und Technologie geleitet.

„Lindseys Fähigkeiten, Führungsqualitäten, kaufmännischer Scharfsinn und Kundenorientierung haben unser britisches Geschäft stark vorangetrieben, und ich weiß, dass sie die gleiche disziplinierte Herangehensweise in ihre Rolle als Leiterin unseres europäischen Geschäftssegments einbringen wird", so David Harney, neuer Präsident und Geschäftsführer, Great-West Lifeco und Canada Life. „Ich freue mich darauf, eng mit Lindsey zusammenzuarbeiten, um die Strategie von Lifeco in Europa voranzutreiben."

„Lindsey ist eine bewährte Führungspersönlichkeit, die bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, nachhaltiges Wachstum und Werte zu schaffen", sagte Paul Mahon, Präsident und Geschäftsführer von Great-West Lifeco und Canada Life. „Mit diesen Veränderungen verfügt David Harney über ein starkes und erfahrenes Team, das die Ambitionen von Lifeco umsetzen kann, während er die Führung des Unternehmens übernimmt."

„Ich freue mich über die Möglichkeit, mit unseren Führungskräften in ganz Europa zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz und unseren Einfluss auf die Kunden in Großbritannien, Irland und Deutschland auszubauen", so Lindsey Rix-Broom, neue Geschäftsführerin, Europa.

„Wir haben zielgerichtete Strategien, starke Teams und eine Kultur der Exzellenz, wenn es darum geht, für unsere Kunden etwas zu leisten. Ich freue mich darauf, die unter David Harney geschaffene Dynamik bei Lifeco weiter auszubauen."

Lindseys Biografie finden Sie hier.

Informationen zu Great-West Lifeco Inc.

Die Great-West Lifeco ist eine Finanzdienstleistungsholding, die sich darauf konzentriert, eine stärkere, integrativere und finanziell sichere Zukunft zu schaffen. Wir sind in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa unter den Marken Canada Life, Empower und Irish Life tätig. Gemeinsam bieten wir unseren über 40 Millionen Kunden Vermögens-, Altersvorsorge-, betriebliche Vorsorge-, Versicherungs- und Risikolösungen an. Zum 31. Dezember 2024 betrug das gesamte Kundenvermögen von Great-West Lifeco mehr als 3 Billionen US-Dollar. Great-West Lifeco wird an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Tickersymbol GWO gehandelt und ist Mitglied der Power Corporation-Unternehmensgruppe.

