Eurojackpot

120 Millionen Euro wandern zur Dienstagsziehung

Eurojackpot am Freitag nicht geknackt /

Münster (ots)

Bei der ersten Freitagsziehung der Lotterie Eurojackpot in 2024 hatte kein Spielnehmer die Zahlenkombination getippt, die für den ersten Rang gereicht hätte um die 120 Millionen Euro abzuräumen. Der Jackpot ist somit am kommenden Dienstag immer noch zu haben. Im zweiten Rang gibt es einen weiteren Jackpot von 17 Millionen Euro.

Der Eurojackpot blieb stehen und könnte nun gegebenenfalls bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag (9. Januar) geknackt werden. Die Zahlenkombination 11, 30, 32, 45, 47 mit den beiden Eurozahlen 3 und 10 war bei der ersten Freitagsziehung des Jahres (5. Januar) von niemandem vorhergesagt worden.

Neun neue Millionäre

Bei der Ziehung wurden dennoch neun Spielteilnehmer zu Millionären. Im zweiten Rang fehlte ihnen nur eine weitere richtige Eurozahl zum Knacken des Jackpots. Jeweils 2.388.351,90 Euro gehen nach Baden-Württemberg, Bayern (3 x), Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, in die Niederlande und nach Spanien.

Vierter 120-Millionen-Jackpot

Der letzte 120-Millionen-Jackpot stammt aus dem Sommer 2023. Am 23. Juni ging die maximal mögliche Gewinnsumme nach Schleswig-Holstein. Es war gleichzeitig der Beginn einer beispiellosen Siegesserie deutscher Tipper bei der europäischen Lotterie. Die letzten neun Jackpots wurden allesamt von deutschen Spielteilnehmern gewonnen. Zuvor gab es zwei weitere Jackpots mit Gewinnen von 120 Millionen Euro. Beide stammen aus dem Jahr 2022. Am 8. November hatte ein Tipper in Berlin das Glück auf seiner Seite. Der erste 120-Millionen-Gewinn überhaupt wurde am 22. Juli 2022 in Dänemark ausgezahlt.

17 Millionen Euro im zweiten Rang

Zur kommenden Ziehung am Dienstag (9. Juni) wächst der Jackpot im zweiten Rang auf 17 Millionen Euro. Dies verspricht auch in dieser Gewinnklasse weitere Spannung und die Chance auf Millionengewinne. Die Chance auf einen Treffer im zweiten Gewinnrang liegt bei 1:7 Millionen.

Deutschland ist führend

Deutschland ist das führende Eurojackpot-Land: In 2023 gab es über alle Ziehungen hinweg insgesamt 724 Hochgewinne - so viele wie nie zuvor. 372 davon wurden an Spielteilnehmer in Deutschland überwiesen. In der Nationenwertung des alten Jahres steht Deutschland damit auf dem Siegertreppchen weiterhin an erster Stelle. Auf Platz 2 und 3 folgen Finnland (54) und Dänemark (52). Außerdem: Die letzten neun Jackpotgewinne wurden allesamt in Deutschland ausgezahlt. Wird die Serie mit dem zehnten Gewinn fortgesetzt?

Dennoch gilt: Jeder Tipp hat die gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit und der Jackpot kann auch bei einem europäischen Partner ausgeschüttet werden. Vielleicht haben sogar mehrere Spielteilnehmer das Losglück auf ihrer Seite und der Jackpot wird geteilt?

Chance nutzen

Bis Dienstagabend um 19 Uhr können Tipps in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de abgegeben werden. Je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen. Die Chance auf die 120 Millionen im ersten Gewinnrang liegt bei 1:140 Millionen.

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell