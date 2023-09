Opel Automobile GmbH

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Opel-Stand auf der IAA Mobility

Rüsselsheim (ots)

Beim traditionellen Eröffnungsrundgang der IAA Mobility hat heute Bundeskanzler Olaf Scholz den Opel-Stand besucht. Opel CEO Florian Huettl begrüßte ihn persönlich und stellte ihm eines der IAA-Highlights vor: den visionären Opel Experimental. Das batterie-elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug überzeugt mit höchster aerodynamischer Effizienz.

"Schon heute haben wir 15 elektrifizierte Modelle im Angebot. Bereits im kommenden Jahr bieten wir in ausnahmslos jeder Baureihe ein rein batterie-elektrisches Modell an. Ab 2025 wird jeder neu vorgestellte Opel ausschließlich rein elektrisch angetrieben sein", sagte Huettl.

Opel ist auf der diesjährigen IAA Mobility in München sowohl auf dem Summit auf dem Messegelände als auch im Open Space in der Innenstadt am Odeonsplatz vertreten. Die Messe läuft noch bis zum 10. September. Neben dem Opel Experimental zeigt der deutsche Hersteller den neuen Opel Corsa sowie einen der ersten elektrischen Kombis auf dem Markt - den Opel Astra Sports Tourer Electric. Nicht nur auf den Opel-Ständen in der City und auf dem Messegelände werden die Modelle mit dem Blitz zu sehen sein, die deutsche Marke wird auch eine prominente Stellung auf den beiden ADAC-Arealen in München einnehmen. Dort wird der Motorsport-Partner von Opel den "Opel Corsa Rally Electric designed by Elisa Klinkenberg" ausstellen. Über die Aktivitäten auf der IAA Mobility hinaus ist Opel vom 3. bis 6. September mit zwei weiteren Modellen auch auf den Motorworld Mobility Days in München vertreten. Dort präsentiert die Marke aus Rüsselsheim den preisgekrönten Opel Manta GSe sowie den Opel Astra GSe.

Original-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell