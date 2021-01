90 Millionen Euro / Mega-Jackpot in Nordrhein-Westfalen geknackt

Eurojackpot

Mega-Jackpot in Nordrhein-Westfalen geknackt

Das nennt man wohl den perfekten Start in das neue Jahr. Der Traum vom großen Jackpotgewinn hat sich für einen Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen erfüllt. Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (15. Januar) gewinnt er den Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro.

Bei der Ziehung im finnischen Helsinki wurden die Gewinnzahlen 10, 19, 32, 36 und 46 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 6 ermittelt. Ein einziger Tipper aus Nordrhein-Westfalen konnte alle sieben Zahlen richtig vorhersagen und gewinnt somit den Jackpot in der Gewinnklasse 1. Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch an den neuen Multi-Millionär. Dies ist nach Februar 2020 der zweite 90-Millionen-Gewinn der nach Nordrhein-Westfalen geht. Somit gibt es erstmals zwei Multi-Millionäre in einem Bundesland, die die maximale Gewinnsumme beim Eurojackpot abräumen konnten."

Weitere sieben Millionäre gibt es in der Gewinnklasse 2 zu vermelden. Hier gehen jeweils 1.146.823,90 Euro nach Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schweden, Dänemark und der Tschechischen Republik.

Der Eurojackpot war zuletzt am 27. November getroffen worden. Ein Schwede gewann 11,2 Millionen Euro. Der letzte deutsche Jackpotgewinner stammt ebenfalls aus dem November. In der Woche zuvor, am 20. November, gab es mit 61,1 Millionen Euro einen niedersächsischen Landesrekord. Der letzte 90-Millionen-Jackpots wurde am 1. Mai 2020 in Bayern geknackt. Ebenfalls 90 Millionen Euro konnte im Oktober 2016 ein Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg gewinnen.

Am kommenden Freitag (22. Januar) wartet der Eurojackpot mit einer Jackpotsumme von 10 Millionen Euro. Tipps können in allen geöffneten Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.

