Eurojackpot

90-Millionen-Jackpot bleibt stehen - Im zweiten Gewinnrang jetzt zusätzlich 20 Millionen

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Der Mega-Jackpot wurde nicht geknackt und geht damit in die zweite Woche. Bei der Ziehung am heutigen Freitagabend (3. April) konnte kein Teilnehmer bei Eurojackpot den mit 90 Millionen maximal besetzten, ersten Gewinnrang erreichen. In der zweiten Gewinnklasse stehen dafür ab jetzt 20 Millionen Euro.

Und das mit einer erhöhten Chance: Im Vergleich zur Gewinnklasse 1, wo diese auf einen Treffer bei 1:95 Millionen liegt, beträgt die Gewinnchance im zweiten Gewinnrang rund 1:6 Millionen.

Die heute ermittelten Gewinnzahlen sind die 3, 21, 26, 40 und 41 sowie die beiden Eurozahlen 8 und 10.

In der zweiten Gewinnklasse erzielten Spielteilnehmer Millionengewinne. Die Gewinner aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Finnland erhalten jeweils genau 4.958.270,70 Euro.

Seit inzwischen acht Ziehungen ist der Jackpot, der sich stetig aufbaute, in der obersten Gewinnklasse nicht geknackt worden.

Vor dieser Phase stand der Eurojackpot am 7. Februar dieses Jahres zuletzt bei seiner Höchstsumme. Gewonnen wurde er durch einen deutschen Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen.

Für die Ziehung am nächsten Freitag (10. April) können Kunden unter www.eurojackpot.de mitspielen sowie ihren Tipp in allen geöffneten Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet abgeben.

Pressekontakt:

Medienkontakt:

WestLotto

Axel Weber

Telefon: 0251-7006-1313

Telefax: 0251-7006-1399

presse@eurojackpot.de

presse.eurojackpot.de

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell