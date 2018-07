Nat Geo Wild und Dr. Buckeye Bottoms auf tierischer Mission auf Hawaii / "Dr. Buckeye Bottoms - Tierarzt auf Rädern" ab 19. September auf Nat Geo Wild / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107839 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - "Dr. Buckeye Bottoms - Tierarzt auf Rädern" ab 19. September mittwochs um 21.00 Uhr auf Nat Geo Wild

- Acht Folgen über die Abenteuer des mobilen Tierarztes und seinen treuen Hund Kevin auf Hawaii

Dr. Buckeye Bottoms ist kein Tierarzt, wie er im Buche steht - und gerade das macht ihn so sympathisch. Mit seiner mobilen Klein- und Großtierpraxis in Form eines umfunktionierten LKWs fährt der Veterinär kreuz und quer durch Hawaii, um Tieren in Not zu helfen. Immer an der Seite Bottoms ist sein treuer Begleiter, Hund Kevin. Gemeinsam erleben die beiden in jeder Episode große Emotionen, packende Dramen, aber auch urkomische Momente, die sich kein Tierliebhaber entgehen lassen sollte. Ab 19. September mittwochs um 21.00 Uhr auf Nat Geo Wild.

Über "Dr. Buckeye Bottoms - Tierarzt auf Rädern":

Die meisten Tierärzte haben Praxen mit gekachelten Böden, blitzenden Instrumenten in leise brodelnden Sterilisationsapparaten hinter den stählernen Behandlungstischen und im Nebenraum stehen Käfige, in denen sich Vierbeiner aller Art von einer Operation erholen. Doch was für andere Veterinäre zutreffen mag, gilt nicht für Dr. Bartholomew "Buckeye" Bottoms: Der gebürtige Amerikaner betreibt nach seinem Studium in Kalifornien und Kanada nun eine mobile Klein- und Großtierpraxis auf Hawaii. Auf der Ladefläche seines LKWs hat der Vierzigjährige alles dabei, was er für seine Einsätze braucht. Doch sein tierärztliches Equipment ist nicht das Einzige, was bei Doktor Bottoms nie fehlen darf: So verlässt er das Haus nicht ohne seine Surfbretter - und noch weniger darf sein bester Freund fehlen, Hund Kevin. Gemeinsam fahren sie zum Wohl von Tieren und deren Haltern kreuz und quer durch den "Aloha State", begeben sich dabei an Orte, an die kein anderer Veterinär je seinen Fuß setzen würde und riskieren Behandlungen, vor denen jeder andere Tierarzt zurückschrecken würde. Doch auch wenn die Arbeit nerven- und kräftezehrend ist: Gegen nichts auf der Welt würde Dr. Buckeye Bottoms sein Leben auf den Straßen Hawaiis eintauschen wollen. Der Mann mit dem charmanten Lausbubenlächeln sieht seinen Beruf als Berufung - und genau das strahlt er beim Umgang mit seinen vierbeinigen Patienten auch aus. Dabei hat der Doktor auch ein Händchen für ihre Besitzer, die er in schwierigen Momenten berät und begleitet.

Sendetermine:

- Ab 19. September, mittwochs um 21:00 Uhr als deutsche Erstausstrahlung auf Nat Geo Wild - Alle 8 Folgen wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

