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Hitzewellen in Deutschland: free-key CityApp schafft digitale Orientierung mit neuem Modul Wasser & Abkühlung

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Mils (Tirol) / Mittenwald (ots)

Neues Modul "Wasser & Abkühlung" unterstützt Städte und Gemeinden bei der digitalen Information ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Die zunehmenden Hitzewellen stellen Städte und Gemeinden vor immer größere Herausforderungen. Hohe Temperaturen belasten insbesondere ältere Menschen, Familien mit Kindern sowie Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Gleichzeitig wächst der Bedarf, Informationen über Trinkwasserstellen und Orte zur Abkühlung schnell und unkompliziert bereitzustellen.

Die IT-Innerebner GmbH erweitert deshalb ihre free-key CityApp um das neue Modul "Wasser & Abkühlung". Städte und Gemeinden können damit wichtige Anlaufstellen während Hitzeperioden zentral erfassen und ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen direkt über die CityApp zur Verfügung stellen. So entsteht eine digitale Übersicht, die im Alltag schnell Orientierung bietet und im Ernstfall wertvolle Hilfe leisten kann.

Erfasst werden können unter anderem öffentliche Trinkwasserbrunnen, Refill-Stationen, schattige Parkanlagen, klimatisierte öffentliche Gebäude, Wasserspielplätze, Nebelduschen sowie weitere Orte, an denen sich Menschen während großer Hitze abkühlen können. Die Informationen werden übersichtlich auf einer Karte dargestellt und können von den Kommunen jederzeit aktualisiert werden.

Die neue Funktion ergänzt die bestehende Plattform, auf der bereits Informationen aus mehr als 650 Städten und Gemeinden bereitgestellt werden. Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste benötigen dabei unabhängig vom Aufenthaltsort nur eine einzige App. Die Anwendung erkennt automatisch den aktuellen Standort und zeigt die Informationen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde an. Alternativ können Orte auch manuell ausgewählt werden.

"Mit dem neuen Bereich 'Wasser & Abkühlung' möchten wir Städte und Gemeinden dabei unterstützen, schnell auf die Auswirkungen zunehmender Hitzewellen zu reagieren. Bürgerinnen und Bürger sollen auf einen Blick erkennen können, wo sie Trinkwasser erhalten oder angenehme Aufenthaltsorte finden. Digitale Lösungen entfalten ihren größten Nutzen dann, wenn sie Menschen im Alltag konkret unterstützen", erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH.

Neben dem neuen Modul bietet die free-key CityApp zahlreiche weitere Funktionen für die digitale Bürgerkommunikation. Dazu gehören unter anderem aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen, Vereins- und Unternehmensverzeichnisse, touristische Informationen, digitale Bürgerservices sowie der integrierte WC-Finder mit Angaben zu Barrierefreiheit, Öffnungszeiten und weiteren Ausstattungsmerkmalen.

Die neue Funktion steht allen Städten und Gemeinden, die die free-key CityApp nutzen oder künftig einsetzen möchten, ab sofort zur Verfügung. Ziel ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, Informationen zu Trinkwasserstellen und Abkühlungsorten schnell, zentral und bürgernah bereitzustellen und damit ihre Maßnahmen zur Klimaanpassung digital sichtbar zu machen.

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