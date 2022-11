Dunkin' Donuts

Happy 100: Dunkin' feiert die hundertste Filiale in Deutschland

Berlin (ots)

Die Marke setzt ihren deutschlandweiten Wachstumskurs fort

Dunkin', eine der weltweit führenden amerikanischen Kaffee- und Donut-Ketten, öffnet am 10. November im Großraum Berlin in Henningsdorf offiziell die Türen zu seiner 100. Filiale in Deutschland. Dunkin' feiert diesen Meilenstein in Anwesenheit von Führungskräften des Franchisegebers Inspire Brands und der Lizenznehmergruppen Shahia Food Ltd. Company, Bee Busy Ltd. und der Romo-Food-Family. Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland können sich im Rahmen der Eröffnung bis zum 16. November über In-Store-Promotions freuen.

"In den letzten 20 Jahren hat Dunkin' seinen Gästen konstant die Qualität und Vielfalt bei gleichzeitig gutem Preis-Leistungs-Verhältnis geboten, die sie in ihrem Alltag suchen", erklärt Caner Gursoy, VP Europa, Naher Osten und Afrika bei Inspire Brands. Die amerikanische Holdinggesellschaft ist Eigentümer und Franchisegeber der Restaurantketten Arby's, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin', Jimmy John's und SONIC Drive In. "Wir sind stolz auf die Marktpräsenz, die wir in Deutschland aufgebaut haben und freuen uns darauf, mit talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, um unseren Wachstumskurs in den kommenden Jahren weiter fortzusetzen."

Dunkin' ist bekannt für seine große Auswahl an heißen und eisgekühlten Kaffee- und Espresso-Getränken, täglich frisch handgefertigten Donuts und anderen Backwaren. 2002 eröffnete Dunkin' seine erste Niederlassung in Deutschland und ist heute landesweit in 43 Städten und auf neun US-Militärstützpunkten vertreten. Die Filialen von Dunkin' bestechen durch ein modernes, Coffee-Shop-Ambiente mit bequemen Sitzgelegenheiten. Gäste können hier zu jeder Tageszeit verschiedene Kaffeespezialitäten genießen und haben außerdem die Möglichkeit, ihre Lieblings-Backwaren und Getränke unterwegs zu genießen oder bequem liefern zu lassen. Um das Erlebnis für die Gäste noch weiter zu verbessern, investiert Dunkin' zudem in Neuerungen wie Bestellterminals, an denen Kundinnen und Kunden ihre Bestellung selbst tätigen können, und eine App mit einem Treueprogramm.

Im Rahmen einer Aktionswoche bieten alle Dunkin'-Standorte in Deutschland eine Reihe von Kaffeegetränken, darunter Kaffee, Latte, Cappuccino und Americano sowie Donuts für 100 Cent an. Die Aktion läuft vom 10. bis 16. November 2022.

Über Dunkin'

Dunkin' wurde 1950 gegründet und ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Gebäck und Kaffee, mit einem breiten Angebot an Kaffees, Espressogetränken, Tees, Donuts, Bagels, Muffins und Sandwiches von hoher Qualität. Das Dunkin' Loyaltyprogramm ist seit 16 Jahren das führende in der Kategorie Kaffee. Das Unternehmen hat mehr als 12.600 Franchise-Restaurants in 40 Ländern weltweit. Dunkin' ist Teil der Inspire Brands Restaurantgruppe. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dunkin-donuts.de

Über Inspire Brands

Inspire Brands ist ein Restaurantbetreiber dessen Portfolio aktuell mehr als 32.000 Restaurants weltweit mit Marken wie Arby's, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin', Jimmy John's, Rusty Taco und SONIC Drive In-Locations zählen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia. Weitere Informationen finden Sie unter: https://inspirebrands.com

Original-Content von: Dunkin' Donuts, übermittelt durch news aktuell