PEZ International GmbH

PEZ devient un « Art Toy » avec une série artistique strictement limitée

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Traun (ots)

La célèbre marque PEZ, icône de la culture pop et de l’univers enfantin, offre avec PEZ Arts, un cadre privilégié à des collaborations artistiques : réinterprétation de créations en distributeurs PEZ dans une édition indépendante. La première édition a été réalisée avec un personnage de la série Kids Guards du Viennois JF Krichbaum.

Ursula Polymeropulos, directrice marketing de PEZ : « PEZ est présent dans la vie des gens depuis des générations et un distributeur PEZ provoque instantanément un sourire. Ce sentiment de joie et de légèreté nous relie à l’art qui, lui aussi, émeut, surprend et suscite des émotions. »

Elle ajoute : «Aujourd’hui, PEZ ne se limite plus aux personnages de cinéma et de télévision, mais incarne également des impulsions créatives et un design contemporain. Avec PEZ Arts, nous dévoilons une facette de la marque où l’expression artistique occupe une place centrale. »

La première édition est consacrée à un personnage de la série Kids Guards de JF Krichbaum avec ses créatures fantastiques et leurs univers rappelant les rêves familiers et mystérieux de l’enfance. Ses Kids Guards, à la fois gardiens enfantins et de l’enfance, trouvent une nouvelle dimension ludique sous forme de distributeurs PEZ.

L’édition fut présentée le 27 mai au Dschungel Café de Vienne. Outre l’artiste, l’écrivain Franzobel était présent pour une lecture. Les distributeurs sont disponibles en coffrets cadeaux conçus en collaboration avec JF Krichbaum.

L’édition PEZ Arts de JF Krichbaum est limitée à 5000 exemplaires dans le monde et disponible dans les boutiques PEZ en ligne dans l’UE et les E-U. Une partie des recettes sera reversée à la fondation St. Anna dédiée à la recherche sur les cancers pédiatriques.

Présent dans plus de 80 pays, le groupe PEZ, basé à Traun en Autriche, figure parmi les 100 leaders mondiaux de la confiserie et célébrera son centenaire en 2027, riche d’une histoire exceptionnelle.

Original-Content von: PEZ International GmbH, übermittelt durch news aktuell