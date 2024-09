Europäisches Parlament - Vorschau: Neue Kommission, Digital Services Act, Plenarvorbereitungen | Ausschusswoche in Brüssel, 09.-15.09.

Brüssel/Berlin (ots) - Vorschau: Die Woche vom 27. Mai bis 2. Juni Bis zur Europawahl am 9. Juni sammeln wir in dieser Vorschau die wichtigsten Nachrichten und Termine der Woche zur Wahl. So haben Sie alle Informationen an einem Ort und verpassen nichts. Alle Informationen rund um die Europawahl finden Sie unter ...

mehr