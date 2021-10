Europäisches Parlament

Interviewmöglichkeit: Plenarversammlung diskutiert Bürgerbeiträge bei der Konferenz zur Zukunft Europas, 22./23. Oktober in Straßburg

Am kommenden Wochenende erörtert die Plenarversammlung der Konferenz die Berichte der Europäischen Bürgerforen, der nationalen Bürgerforen und Veranstaltungen, des European Youth Event (EYE) und der digitalen Plattform.

Die Plenarversammlung verkörpert gleich zwei wichtige Meilensteine im Rahmen der Konferenz: Zum einen werden die 80 Vertreter*innen der Europäischen Bürgerforen, die aus den 800 im September und Oktober in Straßburg zusammengekommenen Teilnehmer*innen ausgewählt wurden, ihre Sitze einnehmen. Zum anderen wird die Versammlung zum ersten Mal die Beiträge der Bürger*innen aus den verschiedenen Konferenzbereichen in ihrer derzeitigen Form erörtern, während gleichzeitig Debatten, Veranstaltungen und Online-Events weitergehen.

Zweite Plenarversammlung der Konferenz

Wann: Samstag, 23. Oktober (bereits am Freitag: vorbereitende Sitzungen, Arbeitsgruppensitzungen und Parteibündnissitzungen)

Wo: Europäisches Parlament in Straßburg, live und per Konferenzschaltung

Am Freitag (22.10.) kommen die Arbeitsgruppen der Plenarversammlung (Vertreter aus allen Konferenzbereichen: u.a. Europaabgeordnete, Mitglieder der nationalen Parlamente, Kommission, Sozialpartner, Zivilgesellschaft sowie Bürger*innen) zu einer konstituierenden Sitzung zusammen.

Am Samstag (23.10.) wird die Plenarversammlung von den drei Ko-Vorsitzenden des Exekutivausschusses eröffnet: Guy Verhofstadt (Europäisches Parlament), Gasper Dovzan (Staatssekretär, im Namen des slowenischen EU-Ratsvorsitzes) und Dubravka Suica (Vizepräsidentin der Europäischen Kommission). Im Mittelpunkt werden folgende Themen stehen:

- Vorstellung der ersten Eindrücke aus den Europäischen Bürgerforen durch Vertreter*innen der einzelnen Foren und die Ko-Vorsitzenden,

- Bericht der Vertreter*innen nationaler Bürgerforen und Veranstaltungen,

- Bericht des European Youth Events (EYE) und

- Erläuterung der Zwischenberichte und des Sachstands auf der mehrsprachigen digitalen Plattform durch die Ko-Vorsitzenden.

Weitere Informationen über Zusammensetzung, Aufgabe und Arbeit der Plenarversammlung finden Sie auf der Website der Plenarversammlung, wo alle einschlägigen Dokumente für das kommende Wochenende zum Download verfügbar sind.

Webstreaming

Die Plenarsitzungen der Europäischen Bürgerforen werden auf EbS+/EbS, auf der Konferenzplattform und im EP-Multimediazentrum übertragen.

Medienbriefing und Interviewmöglichkeiten

Journalist*innen haben die Möglichkeit, Teilnehmende aus Deutschland und weiteren EU-Staaten sowie Mitglieder des Plenums zu interviewen. Ein zusätzlicher Austausch mit den Mitgliedern des Gemeinsamen Sekretariats und den beteiligten Europaabgeordneten ist während des Wochenendes ebenfalls möglich. Die Pressereferent*innen des Parlaments vermitteln auf Anfrage den Kontakt: presse-berlin@ep.europa.eu.

Erste Sitzungen der europäischen Bürgerforen

Die ersten Sitzungen der vier Europäischen Bürgerforen haben im September und Oktober 2021 im Europäischen Parlament in Straßburg stattgefunden. Im Rahmen jedes Forums erörterten etwa 200 Bürgeri*nnen aus allen Mitgliedstaaten (ein Drittel von ihnen unter 25 Jahre alt) Themen, die in den Arbeitsbereich des jeweiligen Forums fallen.

Die Berichte über die ersten Sitzungen der Bürgerforen und die verschiedenen Streams und Unterthemen, die die Bürger*innen für ihre weiteren Diskussionen ausgewählt haben, sind auf der mehrsprachigen digitalen Plattform abrufbar:

Bürgerforum 1: Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Beschäftigung/Bildung, Kultur, Jugend und Sport/digitaler Wandel,

Bürgerforum 2: Demokratie in Europa/Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit,

Bürgerforum 3: Klimawandel, Umwelt/Gesundheit und

Bürgerforum 4: Die EU in der Welt/Migration

Die Europäischen Bürgerforen bilden ein zentrales Element der vom Europäischen Parlament, dem Rat der EU und der Europäischen Kommission organisierten Konferenz. Sie sind ein transnationales und mehrsprachiges Beispiel für eine Demokratie, die auf Diskussion setzt und den europäischen Bürger*innen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der EU einräumt. Die Beiträge von der mehrsprachigen digitalen Plattform und die Empfehlungen der nationalen Bürgerforen und Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten fließen in die Beratungen der Foren ein.

Beiträge des European Youth Events

Das European Youth Event (EYE 2021) hat am 8./9. Oktober 5000 junge Menschen im Europäischen Parlament in Straßburg und weitere 5000 per Konferenzschaltung zusammengeführt. Sie haben mehr als 2000 Ideen für die Zukunft Europas diskutiert. Auch junge Teilnehmer*innen der Europäischen Bürgerforen waren dabei. Die beliebtesten 20 Ideen im Rahmen des EYE2021 werden bei der anstehenden Plenarversammlung von zwei jungen Teilnehmern vorgestellt werden. Weitere Informationen

Darüber diskutieren die Bürger*innen auf der mehrsprachigen digitalen Plattform

Am 15. Oktober wurde der zweite Bericht über die mehrsprachige digitale Plattform veröffentlicht. Er bietet einen Überblick über die Beiträge der Bürger*innen seit dem Start der Plattform am 19. April 2021 bis zum 7. September 2021. Die mehrsprachige digitale Plattform bildet mit mehr als drei Millionen Besucher*innen, 30.000 aktiven Teilnehmer*innen, 8000 erörterten Ideen und fast 3000 registrierten Veranstaltungen das Herzstück der transnationalen demokratischen Debatte im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas. Demokratie in Europa, Klimawandel und Umwelt sind derzeit die beliebtesten Diskussionsthemen unter den Teilnehmern, Bürger*innen aus allen EU-Ländern haben aber auch eine Vielzahl von weiteren Ideen zu anderen Themen vorgestellt.

Der zweite Plattformbericht ergänzt die Informationen des ersten Berichts. Der thematische Schwerpunkt liegt weiterhin auf Klimawandel und Umwelt, doch auch neue Ideen zur biologischen Vielfalt, zu einer besseren Gleichstellung der Geschlechter, besseren Arbeitsbedingungen und einer stärkeren Rolle der EU in der Welt werden vorgestellt.

Der dritte Zwischenbericht steht im Dezember an und wird in die letzten Sitzungen der Europäischen Bürgerforen und die weiteren Plenarversammlungen der Konferenz einfließen. Aufgegriffen werden darin spätestens Ende Oktober eingestellte Beiträge. Anfang nächsten Jahres folgt dann ein Abschlussbericht.

Ein Zusatzbericht über die Beiträge auf der Plattform pro Mitgliedstaat wurde auf der Plattform ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen

Infografik: Zeitplan für die Konferenz zur Zukunft Europas

Infografik: Zusammenspiel der Bestandteile der Konferenz zur Zukunft Europas

Gemeinsame Erklärung zur Konferenz über die Zukunft Europas

