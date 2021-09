Europäisches Parlament

Medienhinweis: Erstes Bürgerforum der Konferenz zur Zukunft Europas 17.-19.9. in Straßburg

Straßburg/Berlin (ots)

- 200 Bürger*innen diskutieren in Straßburg vom 17. - 19. September

- Themen: starke Wirtschaft, Gerechtigkeit, Jobs & Bildung, Jugend, Kultur & Sport, Digitalisierung

- Medienvertreter können Plenarsitzungen verfolgen und Teilnehmende interviewen

Medienvertreter können Plenarsitzungen der Europäischen Bürgerforen verfolgen. Vom 17. bis 19. September treffen sich erstmals 200 Bürger*nnen in Straßburg. Interviews sind auf Anfrage möglich.

Dieser Medienhinweis informiert über Interviewmöglichkeiten mit Teilnehmenden und den Ablauf der ersten Sitzung der Europäischen Bürgerforen vom 17. - 19. September in Straßburg zu den Themen stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze und Bildung, Jugend, Kultur und Sport sowie digitale Transformation.

Wann: Freitag, 17. September 2021 ab 14 Uhr bis Sonntag, 19. September 2021 12:40 Uhr

Wo: Europäisches Parlament in Straßburg

Medienbriefing

Ein technisches Briefing durch Mitarbeiter des Gemeinsamen Sekretariats findet am Freitag, den 17. September ab 18:15 Uhr in der VoxBox des Parlaments in Straßburg statt. Die Zugangsdaten für das Webstreaming sind auf Anfrage an presse-berlin@europarl.europa.eu erhältlich. Vor Ort auch ein inoffizieller Austausch mit Mitgliedern des Sekretariats und Fachexperten möglich.

Webstreaming

Die Plenarsitzungen der Europäischen Bürgerforen, an denen jeweils 200 Bürger*innen teilnehmen, werden auf EbS/EbS+ und auf der Konferenzplattform übertragen. Folgende Livestreams sind im Multimediazentrum des Parlaments erhältlich:

Livestream Freitag, 17.9. 14:00 - 15:30 Uhr

Livestream Samstag, 18.9. 14:00 - 15:30 Uhr

Livestream Sonntag, 19.9. 9:00 - 9:20 Uhr

Livestream Sonntag, 19.9. 11:15 - 13:00 Uhr

Interviews mit Bürger*innen

Medienvertreter haben die Möglichkeit, Teilnehmende zu interviewen. Mehr als 100 Bürger*innen haben sich bereit erklärt, mit Medien zu sprechen, 15 davon aus Deutschland sowie 2 aus Österreich. Die Pressereferent*nnen des EP können auf Anfrage den Kontakt herstellen.

Über die Bürgerforen

Die Bürgerforen sind ein zentrales Element der Konferenz zur Zukunft Europas, die vom Europäischen Parlament, dem Rat der EU und der Europäischen Kommission organisiert wird.

Pro Forum treffen 200 zufällig aber repräsentativ aus ganz Europa ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammen, ein Drittel von ihnen zwischen 16 und 25 Jahren. In zwei Treffen vor Ort und einem virtuellen Treffen werden Sie Empfehlungen für das Plenum der Konferenz erarbeiten.

Sie stützen sich dabei auf die Beiträge, die Bürgerinnen und Bürger auf der mehrsprachigen digitalen Plattform der Konferenz veröffentlicht haben sowie Präsentationen prominenter Akademikerinnen und Akademiker. Weitere Informationen zum Ablauf und der Arbeitsweise der Bürgerforen ist hier auf Englisch verfügbar.

Pressekonferenz

Bereits am Dienstag, den 14. September 2021 beantwortete der Leiter der Delegation des Europäischen Parlaments bei der Konferenz, Guy Verhofstadt, in Straßburg Medienfragen. Die Aufzeichnung der Pressekonferenz ist hier erhältlich.

Themen und weitere Termine

1. Bürgerforum: Stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Beschäftigung/Bildung, Jugend, Kultur, Sport/Digitaler Wandel (erste Sitzung: 17.-19. September in Straßburg)

2. Bürgerforum: Europäische Demokratie/Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit (erste Sitzung: 24.-26. September in Straßburg)

3. Bürgerforum: Klimawandel, Umwelt/Gesundheit (erstes Treffen: 1.-3. Oktober in Straßburg)

4. Bürgerforum: Die EU in der Welt/Migration (erste Sitzung: 15.-17. Oktober in Straßburg)

Die zweite Sitzungsreihe wird im November online abgehalten. Die letzte Sitzungsreihe findet im Dezember 2021 und Januar 2022 statt:

1. Bürgerforum in Dublin, Irland - Institut für internationale und europäische Angelegenheiten und Partner (4. & 5. Dezember)

2. Bürgerforum in Florenz, Italien - Europäisches Hochschulinstitut (10. - 12. Dezember)

3. Bürgerforum in Natolin (Warschau), Polen - Europakolleg (7. - 9. Dezember)

4. Bürgerforum in Maastricht, Niederlande - Europäisches Institut für öffentliche Verwaltung und Partner (14. - 16. Januar)

Der vorläufige Kalender der Konferenz ist hier erhältlich.

