Plenarsitzung des Europäischen Parlaments vom 8. bis 11. Februar 2021

Corona-Aufbauplan, EU-Impfstrategie, Lage in Rußland, Europäische Zentralbank, Kreislaufwirtschaft

Berlin/Brüssel

COVID-19: Debatte über den Stand der EU-Impfstrategie

In einer Aussprache mit Kommissionspräsidentin von der Leyen am Mittwoch ab 9:00 Uhr werden die Abgeordneten erwartungsgemäß ein einheitliches Vorgehen bei COVID-19-Impfstoffen verteidigen.

Corona-Aufbauplan: 672,5 Milliarden Euro an Finanzhilfen und Darlehen

Am Dienstag wird das Parlament über die "Aufbau- und Resilienzfazilität" diskutieren und abstimmen. Die Initiative soll den EU-Ländern helfen, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

Demokratische Kontrolle sozialer Medien vor dem Hintergrund der Grundrechte

Der Zusammenhang zwischen neuen Medien, Politik und Meinungsfreiheit ist Thema einer Debatte am Mittwoch vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen dies- und jenseits des Atlantiks.

Lage in Russland: Debatte über hartes Vorgehen gegen die politische Opposition

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wird am Dienstag in einer Plenardebatte mit den Abgeordneten den Fall Alexei Nawalny und die landesweiten Proteste in Russland erörtern.

Europäische Zentralbank: Debatte mit Christine Lagarde

Die Abgeordneten werden sich am Montag mit der Frage beschäftigen, was die EZB im Rahmen ihres Mandats tun kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzumildern.

Menschenhandel: stärkere Maßnahmen zum Schutz von Frauen, Kindern und Migranten

Die EU soll mehr gegen den Menschenhandel tun und darauf drängen, dass die Nachfrage nach und die Nutzung von sexuellen Dienstleistungen von Opfern unter Strafe gestellt werden.

Kreislaufwirtschaft: Strengere EU-Regeln für Verbrauch und Recycling

Debatte und Abstimmung über die Grundsätze und politischen Maßnahmen, die nötig sind, um bis 2050 eine CO2-neutrale, nachhaltige, giftfreie und geschlossene Kreislaufwirtschaft zu erreichen.

Ein Mindestlohn zur Verringerung der Ungleichheit

Debatte und Abstimmung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit und des wachsenden Problems der Armut trotz Erwerbstätigkeit.

Qualifikationen für das digitale Zeitalter und Wiederaufbau nach Corona

Die Pandemie hat die Kluft bei den digitalen Kompetenzen verschärft. Deshalb ist eine verbesserte digitale Bildung umso mehr notwendig. Dies wollen die Abgeordneten am Montag betonen.

Verlängerung verkehrsbezogener COVID-19-Hilfsmaßnahmen

Zur Unterstützung der Verkehrsbranche will das Parlament Ausnahmen für die Verteilung von Zeitnischen an Flughäfen und Verfallsdaten bestimmter Bescheinigungen verlängern.

Erholung von der Corona-Krise: Investoren schützen und Bürokratie abbauen

Debatte und Abstimmung über neue Regeln, die EU-Unternehmen den Zugang zu einer Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten erleichtern und den Wiederaufbau nach COVID-19 unterstützen sollen

Rechte der Frauen: Noch ein langer Weg bis zur Gleichstellung der Geschlechter

Während die Pandemie die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern verschärft, werden die Abgeordneten die Fortschritte der letzten 25 Jahre im Bereich der Rechte der Frau bewerten.

Belarus: Inbetriebnahme von Atomkraftwerk Astrawez muss ausgesetzt werden

In einer Debatte am Donnerstag und einer Entschließung wollen die Abgeordneten ernsthafte Bedenken über die Sicherheit des Kernkraftwerks Astrawez in Weißrussland äußern.

Polen: Debatte über faktische Abschaffung des Rechts auf Abtreibung

In einer Aussprache am Dienstagmorgen werden die Abgeordneten voraussichtlich die Rücknahme der Abtreibungsrechte in Polen nach der Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichts verurteilen.

