Verband Bildungsmedien e.V.

KI und Demokratie: Fachgespräch der Initiative Verlegerrecht zur Woche der Meinungsfreiheit

Frankfurt am Main (ots)

Monatlich bietet die Initiative Verlegerrecht einen einstündigen Branchenaustausch zum Thema "Was Verlage leisten - Die Zukunft des Verlegens" an. In der Woche der Meinungsfreiheit ist das Thema am 7. Mai 2025 "KI und Demokratie".

Künstliche Intelligenz erleichtert den Zugriff auf das Wissen der Welt - und schafft in Text, Bild und Ton Neues. Doch nicht immer kann man dem trauen; die KI erweist sich als biased, sie halluziniert oder wird ganz absichtlich für Fake News und Propaganda missbraucht. Besonders im politischen Raum und im demokratischen Miteinander gilt deshalb, was der Gesetzgeber sogar sprachlich fasst: KI wird nicht benutzt, sie wird betrieben.

Welche Verantwortung erwächst aus den KI-Tools für unsere Gesellschaft? Wie müssen wir als Gesellschaft darauf reagieren? Wie sehen die bisherigen Maßnahmen des Gesetzgebers aus? Und wie machen wir auch unsere Kinder und Jugendlichen fit für diese Chancen und Herausforderungen?

Impuls und Fachgespräch mit Dr. Kerstin Bäcker (LAUSEN) und Maximilian Schulyok (Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.)

Termin: Mittwoch, 7. Mai 2025 von 17:00 bis 18:00 Uhr via ZOOM

Anmeldung (kostenlos): initiative-verlegerrecht.de/veranstaltungen

Sie erhalten dann einen Einwahl-Link, der Ihnen den Zutritt zu den Veranstaltungen ermöglicht.

Die Gesprächsrunden mit thematisch vorbereitetem Input sollen die Möglichkeit zum Austausch über relevante gegenwärtige und zukünftige Aspekte des Verlegens bieten. Rege Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht.

Die Initiative Verlegerrecht

Ziel der kostenlosen Veranstaltungsreihe "Was Verlage leisten - Die Zukunft des Verlegens" ist es, die interessierte Fachöffentlichkeit auf die Vielfältigkeit der Verlagsleistungen von Buchverlagen aufmerksam zu machen und die auf diese in naher Zukunft zukommenden Herausforderungen vor dem Hintergrund aktuell fehlender eigener Rechte für Verlage hinzuweisen. Starke Verlage schützen starke Urheber! Diese Veranstaltungsreihe wendet sich an Verleger/-innen und Geschäftsführer/-innen von Buchverlagen, Urheber/-innen und Jurist/-innen sowie interessiertes Fachpublikum.

initiative-verlegerrecht.de

Die Woche der Meinungsfreiheit

Unter dem Motto "Streiten? Unbedingt!" rückt die Woche der Meinungsfreiheit vom 3. bis 10. Mai 2025 die Streitkultur und Debattenfähigkeit unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt. Der Verband Bildungsmedien e. V. ist einer der über 70 Partner.

woche-der-meinungsfreiheit.de

Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell