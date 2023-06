KI und Verlagsinhalte. Vierte Fachtagung "Leistungen der Verlage" am 15. Juni 2023

Frankfurt am Main (ots) - Auf der 68. Mitgliederversammlung des Verband Bildungsmedien e. V. am 11. Mai 2023 in Berlin wurden die Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) und Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG) für weitere zwei Jahre im Vorstand ...

mehr