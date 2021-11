Demobetriebe Ökologischer Landbau

CeresAward 2021

"Landwirt des Jahres" ist Christoph Leiders vom Demonstrationsbetrieb Stautenhof

Bonn (ots)

Der Gesamtsieger des CeresAwards - und damit der "Landwirt des Jahres 2021" - steht fest: Bio-Bauer Christoph Leiders, Betriebsleiter des Demonstrationsbetriebs Stautenhof aus dem nordrhein-westfälischen Willich-Anrath. Am Dienstag, den 9. November 2021, nahm er den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner eröffneten "Nacht der Landwirtschaft" unter Jubel in Berlin entgegen.

Der glückliche Gewinner überzeugte die Jury vor allem durch seine Art, zukunftsfähige Bio-Landwirtschaft zu betreiben. Nachhaltige Kreisläufe sind das A und O seines "Stautenhof-Konzepts" - egal, ob Pflanze, Tier oder Mensch: Das Wirtschaften mit der Natur hat auf dem Hof oberste Priorität.

"Die Auszeichnung ist eine große Ehre und um ehrlich zu sein, auch eine Überraschung", sagt Christoph Leiders. "Wir freuen uns sehr, als Bio-Betrieb gewonnen zu haben, denn das ist eine riesige Bestätigung für den Weg, den wir seit mehr als 20 Jahren - gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden - gehen."

Ebenso am Herzen liegt Bio-Landwirt Leiders, seinen Betrieb transparent zu führen - nach innen, aber besonders nach außen. Als Mitglied im deutschlandweiten Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau, lädt er seine Kundinnen und Kunden - genau wie alle anderen Interessierten, Kinder, Familien, Kolleginnen und Kollegen - ein, den Stautenhof auch als Besucherinnen und Besucher zu erleben. Bei Hoffesten und Mitmachaktionen, Schulklassenveranstaltungen und Aktionstagen erzählt Leiders das ganze Jahr über Geschichten über seinen Betrieb und gewährt ungeschminkte Einblicke in die Öko-Landwirtschaft. Denn das, ist Leiders überzeugt, schafft Verständnis für ökologische Zusammenhänge und Wertschätzung für die hohe Qualität der Stautenhof-Produkte.

Das Netzwerk Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau

Als Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau bietet der Stautenhof einen Einblick in den Hofalltag und die nachhaltige Landwirtschaft. Die 290 Betriebe dieses Netzwerks präsentieren sich in enormer Vielfalt - vom kleinen Rosenhof bis zum großen Ackerbaubetrieb, von der Bio-Imkerei bis zum Stutenmilch-Familienbetrieb, vom Erlebnisbauernhof bis zum Direktvermarkter. Sie öffnen ihre Türen und Tore für alle Interessierten, bieten Dialog und Vernetzung.

Das Netzwerk der Demonstrationsbetriebe ist ein Projekt des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) - initiiert und finanziert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Mehr Infos zu den Demonstrationsbetrieben Ökologischer Landbau und zu aktuellen Terminen: www.demonstrationsbetriebe.de; www.oeko-einblick.de

Initiator des CeresAward:

Verliehen wird der CeresAward von agrarheute, einer der führenden überregionalen Fachtitel für Landwirte im deutschsprachigen Raum aus dem Hause dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag.

Was ist der CeresAward?

Für den CeresAward können sich Landwirte aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland in zehn Kategorien bewerben.

agrarheute Chefredakteur Simon Michel-Berger erklärt das Konzept des CeresAwards: "Wir zeichnen damit die Landwirtinnen und Landwirte aus, die ihren Betrieb mit außergewöhnlichem Engagement bewirtschaften und dabei Großartiges für die Menschen, die Umwelt und die Tiere leisten. Zukunftsorientierte Landwirte sind heute mehr als Erzeuger von Nahrungsmitteln. Sie sind Gestalter und bewirtschaften ihre Scholle im Einklang mit der Natur. Wir können stolz sein, dass Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland Lebensmittel unter besonders hohen Tier- und Umweltanforderungen erzeugen. Im globalen Agrarmarkt müssen sie sich aber dem Preiskampf mit billigen Importwaren stellen. Mit dem CeresAward wollen wir die Menschen aus der Landwirtschaft auszeichnen, die sich trauen, neue, innovative Wege zu gehen und die mit langem Atem auch schwierige Wegstrecken überwinden."

Original-Content von: Demobetriebe Ökologischer Landbau, übermittelt durch news aktuell