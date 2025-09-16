Companisto GmbH

8 Mio. EUR für Berliner MedTech-Unternehmen DiaMonTech

Internationale Anschlussfinanzierung mit Business Angels und Samsung Next

Berlin (ots)

Die DiaMonTech AG, ein führendes Berliner MedTech-Unternehmen im Bereich nicht-invasiver Blutzuckermessung, hat erfolgreich eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde vom größten Business Angel Netzwerk in der D-A-CH-Region, Companisto, angeführt. Neben Business Angels beteiligten sich zusätzlich renommierte internationale Venture-Capital-Gesellschaften und institutionelle Investoren wie Samsung Next.

Ein Meilenstein für Business Angels als Key-Investoren

Mit dieser Finanzierung zeigt Companisto, dass Business Angels nicht nur in der Frühphase, sondern auch bei komplexen Anschlussrunden eine tragende Rolle einnehmen können - auf Augenhöhe mit VCs und institutionellen Investoren wie Samsung Next

Andreas Fakler, Investment Director bei Companisto, sagt: "Diese Runde beweist, dass Business Angels, wenn sie professionell organisiert sind, internationale Wachstumsfinanzierungen erfolgreich führen können. Wir verbinden unternehmerisches Know-how, Kapital und internationale Anschlussfähigkeit."

MedTech mit Impact und internationaler Relevanz

Die DiaMonTech AG entwickelt eine patentierte Technologie zur nicht-invasiven Blutzuckermessung. Das frische Kapital wird für den Markteintritt in Europa und den USA sowie für regulatorische Zulassungen eingesetzt. Neben Companisto sind bereits relevante, internationale Venture Capital Gesellschaften und Family Offices überzeugt von DiaMonTech. Auch in dieser Runde beteiligte sich unter anderem Samsung Next.

Thorsten Lubinski, CEO der DiaMonTech AG, zu der Runde: "Das Business Angel Netzwerk Companisto hat unsere Erwartungen übertroffen. Sowohl die Summe von 8 Mio Euro aus dem Netzwerk als auch die Qualität der einzelnen Investoren hat mich stark beeindruckt. Es ist schön zu sehen, dass es im deutschsprachigen Raum so viel Unterstützung für Deep Tech "made in Germany" gibt."

Über Companisto

Companisto ist mit über 4.000 Business Angels das größte Business-Angel-Netzwerk in der DACH-Region und erster Ansprechpartner für die Finanzierung wachstumsstarker Startups. Mit über 300 Millionen Euro investiertem Kapital durch 175.000 Investor:innen zählt Companisto seit über einem Jahrzehnt zu den aktivsten Wagniskapitalgebern im deutschsprachigen Raum. Dabei zählen unter anderem die AMERIA AG mit insgesamt über 40 Millionen Euro Investmentvolumen durch das Companisto Netzwerk und die DiaMonTech AG in einer durch Companisto geleiteten Anschlussfinanzierung mit Samsung Next über 8 Millionen Euro zu den finanzierten Startups und Wachstumsunternehmen.

Startups profitieren von einem strukturierten, vollständig digitalen Beteiligungsprozess, einem breiten Netzwerk erfahrener Business Angels und direktem Zugang zu Kapital - ganz ohne langwierige Investorensuche. Companisto bildet dabei einen langfristigen Finanzierungspartner, der sowohl für die Frühphasen- als auch für starke Anschlussfinanzierungen mit Angels und internationalen Co-Investoren kompetent zur Seite steht.

Ziel ist es, innovative Unternehmen nachhaltig zu stärken - mit Kapital, Know-how und unternehmerischer Unterstützung.

Über DiaMonTech

DiaMonTech wurde 2015 in Berlin gegründet. Das Team vereint Expertise aus Biophysik, Medizintechnik, Softwareentwicklung und Unternehmertum. Die zugrunde liegende Technologie ist patentiert und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Health-i Award von Handelsblatt und Techniker Krankenkasse sowie dem Deep Tech Award des Berliner Senats.

Original-Content von: Companisto GmbH