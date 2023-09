The Canton Fair

Die 134. Canton Fair gewinnt mit Deutschland, der Türkei und den Niederlanden als neuen Werbeschwerpunkten an Dynamik

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Chu Shijia, Vizepräsident und Generalsekretär der Canton Fair und Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, führte vom 5. bis 13. September eine hochkarätige Delegation auf eine ausgedehnte Werbetour nach Deutschland, in die Türkei und in die Niederlande. Die Reise umfasste erfolgreiche Werbetreffen und Seminare in den drei Ländern, an denen insgesamt mehr als 210 Geschäftsleute teilnahmen, sowie Besuche bei namhaften Messegesellschaften, wie der Messe Frankfurt, der Koelnmesse und der Messe Düsseldorf. Es wurde eine Zusammenarbeit mit einflussreichen Organisationen wie dem Deutsch-Asiatischen Wirtschaftskreis, den Handelskammern von Ankara und Istanbul, dem Ausschuss für Außenwirtschaftsbeziehungen der Türkei (DEİK) und dem Europe China MICE Network angestrebt.

Bei namhaften Unternehmen wie der Metro AG und Koopman International wurden Feldstudien durchgeführt, um die praktische Zusammenarbeit bei Ausstellungsprojekten zu fördern, was zu lobenswerten Ergebnissen führte.

Chu Shijia betonte bei den Treffen mit der Geschäftswelt die bedeutenden Fortschritte in der umfassenden Zusammenarbeit zwischen China und den drei Ländern. Die unermüdliche Unterstützung der Führung hat diese Zusammenarbeit auf ein neues Niveau gehoben, wovon sowohl die Unternehmen als auch die Menschen profitieren. Vor diesem Hintergrund lud er Unternehmen aus den drei Ländern herzlich ein, sich auf der Canton Fair zu präsentieren und diese effiziente Plattform zur Handelsförderung voll auszuschöpfen. Dies bietet eine hervorragende Gelegenheit, neue Partnerschaften zu knüpfen und neue Geschäftsperspektiven zu erschließen.

Die Vertreter der drei Länder sprachen sich nachdrücklich für den Handel mit China aus und betonten das enorme Potenzial dieser Zusammenarbeit. Sie haben sich verpflichtet, Gruppen zu organisieren, die an der Ausstellung teilnehmen und die einmaligen Möglichkeiten der Canton Fair nutzen.

Die Canton Fair führt ab der 134. Ausgabe einige interessante Änderungen ein. Die Messe optimiert und passt einige Ausstellungsbereiche an und bittet alle Käufer dringend, ihren Besuch entsprechend zu planen. Weitere Einzelheiten sind auf der offiziellen Website zu finden. Alle Käufer aus Übersee, die vor Ort teilnehmen möchten, werden gebeten, sich im Voraus zu registrieren, um eine reibungslose Teilnahme zu gewährleisten. Die Vorabregistrierung ist jetzt unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536 verfügbar.

