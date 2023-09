Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Keine Klassenfahrt soll am Geld scheitern

Klassenfahrt in der Nebensaison vom 15.11. bis 15.03.

Mainz (ots)

Klassenfahrt in der Nebensaison vom 15.11. bis 15.03. - 3 Tage mit Vollpension schon ab 52,60 EUR

Klassenfahrten sind ein wichtiger Teil der Schulzeit, die ein Leben lang prägen. Dabei werden neue Erfahrungen gesammelt, der Teamgeist gestärkt und gemeinsame Erinnerungen geschaffen. Zudem kann hier erlerntes Wissen praktisch angewendet und in einen realen Kontext gesetzt werden, wodurch das Verständnis und die Lernmotivation gefördert werden.

Viele Schulen wollen im gleichen Zeitraum zum Ende des Schuljahres buchen, wodurch beliebte Reiseziele oft schnell ausgebucht sind und Alternativen gefunden werden müssen. Die Planung und Organisation der Klassenfahrten in der Hauptsaison kann somit eine besondere Herausforderung darstellen. Hinzu kommt, dass Busunternehmen nicht immer die notwendigen Kapazitäten haben oder die Anreise mit der Bahn nicht möglich ist. Da lohnt sich ein Blick auf die Nebensaison vom 15.11. bis 15.03. Denn in der Zeit ist nicht nur alles ruhiger und entspannter, auch die Preise sind bis 30% günstiger in den modernen Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Damit Klassenfahrten bezahlbar bleiben, gibt es die 3-tägige Klassenfahrt mit Vollpension schon ab 52,60 EUR.

Grund genug, die Nebensaison für die Klassenfahrt auf einzigartige Weise zu nutzen. Viel Raum und Zeit und tolle Indoor-Programme mit Fokus auf das Wesentliche: Teambuilding, Natur und Umwelt, Kultur, Geschichte, Förderung des sozialen Miteinanders - das sind positive und nachhaltige Erfahrungen, die ein Leben lang prägen. Reden, Reflektieren, Erleben, Schulprojekte - wo könnte dies besser funktionieren, als in einer ruhigen und entspannten Umgebung. Durch intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten werden in der Jugendherberge schulische Projekte realisiert und Meilensteine vorangetrieben. Dabei stehen Räume, die Tagungs- und Präsentationstechnik und das WLAN kostenlos zur Verfügung. Als außerschulischer Lernort ist uns besonders wichtig, dass pädagogisch wertvolle Erlebnisse außerhalb der Schule bezahlbar bleiben und damit die Teilhabe aller Kinder an der Klassenfahrt wesentlich erleichtert wird. Dafür arbeiten wir!

Günstig und gut, regional und pädagogisch wertvoll - damit zeichnen sich die Klassenfahrten in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland aus. Und das in den schönsten Regionen! Ob Burg, Stadt, Land oder Fluss, die Jugendherbergen bieten komplett organisierte Klassenfahrten mit Vollverpflegung und über 660 pädagogisch wertvolle Programme zu fairen und günstigen Preisen. Zudem gibt es keine versteckten Kosten, die zu bösen Überraschungen führen. Die Buchung direkt bei www.DieJugendherbergen.de/Klassenfahrten garantiert, dass kein Dritter dazwischen geschaltet ist und die Klassenfahrt verteuert. In der Nebensaison bieten wir besonders günstige Preise und weitere Vorteile an. So ist der Aufenthalt im Zeitraum vom 15.11. bis 15.03. mit dem HAMMER PREIS 30% günstiger. Da gibt es die 3-tägige Klassenfahrt mit Vollpension in diesem Zeitraum schon ab 52,60 EUR. Denn keine Klassenfahrt soll am Geld scheitern!

Original-Content von: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, übermittelt durch news aktuell