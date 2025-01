WEIMER MEDIA GROUP

Ludwig-Erhard-Gipfel 2025: Erstes großes Spitzentreffen nach der Bundestagswahl

Tegernsee/München (ots)

Deutschlands Meinungsführertreffen vom 7. bis 9. Mai 2025 / Parteichefs von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU diskutieren nach Bundestagswahl am Tegernsee / Top-Speaker aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft definieren Agenda für Deutschland / Konferenz wächst mit neuen Formaten

In exakt 100 Tagen findet vom 7. bis 9. Mai 2025 der Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit erneut auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee statt. Zehn Wochen nach der Bundestagswahl diskutieren auf dem "deutschen Davos" (ARD) am dritten Konferenztag die Parteichefs von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und CDU/CSU live in der großen TV-Arena, die der Medienpartner ntv live übertragen wird. Ihr Kommen bereits zugesagt haben unter anderem Friedrich Merz (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Christian Lindner (FDP) und Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen).

Das Thema des diesjährigen Gipfels lautet: "Deutschland nach der Wahl: Kommt nun das neue Wirtschaftswunder?" Die nächste Bundesregierung muss schnell und entschlossen reagieren. Wie, das wird sie zusammen mit weiteren Spitzenpolitikern, CEOs, führenden Ökonomen und Medienmachern auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel der WEIMER MEDIA GROUP diskutieren.

Aus der Spitzenpolitik kommen unter anderem Markus Söder (CSU), Marco Buschmann (FDP), Nancy Faeser (SPD), Ricarda Lang (Grüne), Jens Spahn (CDU), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Hendrik Wüst (CDU) und Julia Klöckner (CDU). Außerdem debattieren Speaker wie Andrea Nahles (Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit), Hendrik Ahlers (EY Deutschland-Chef), Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender Audi), Angelika Gifford (Vizepräsidentin Europa, Naher Osten und Afrika bei Meta), Prof. Veronika Grimm (Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft), Wolfgang Hatz (Präsident bayme vbm vbw), Investor Carsten Maschmeyer und Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler.

Die Konferenz, die neben der Hauptbühne auch Masterclasses, Hintergrundrunden und Empfänge bietet, wächst 2025 mit neuen Formaten. So findet beispielsweise DieBusinessPunk erstmals auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel statt. Die Convention richtet sich vor allem an die New Economy, Start-ups und die Tech-Welt. Insgesamt werden auf dem Gipfel über 150 Speaker erwartet.

Wer dieses Jahr den Freiheitspreis der Medien erhält, wird in Kürze bekannt gegeben. 2024 nahm ihn am Tegernsee die Menschenrechtsaktivistin Julia Nawalnaja entgegen. Weitere Preisträger in den Vorjahren waren beispielsweise Garri Kasparow, Wolodymyr Selenskyj und Michail Gorbatschow.

Veranstalter der Wirtschafts- und Politikkonferenz ist die WEIMER MEDIA GROUP. Co-Veranstalter des ersten Konferenztages ist die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.

