Großer Wirtschaftsgipfel: Merz, Lindner, Lahm, Ensthaler, Maschmeyer und Orlopp sind Top-Speaker in Frankfurt

München (ots)

Bedeutendes Festival der Wirtschaft am 30. und 31. Oktober 2024 in Frankfurt am Main mit fünf Events / Friedrich Merz und Christian Lindner vertreten Politik / Die Unternehmer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer und Frank Thelen sowie Commerzbank-CEO Dr. Bettina Orlopp und Astronaut Matthias Maurer als weitere prominente Gäste / EM-Turnierdirektor Philipp Lahm und Unternehmer Ludwig Fresenius erhalten Auszeichnung

Ein Festival der deutschen Wirtschaft für Unternehmer, Politiker und Medien bereichert die Mainmetropole: Am 30. und 31. Oktober 2024 findet in Frankfurt am Main der große Wirtschaftsgipfel statt. Gäste sind unter anderem der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz, der FDP-Bundesvorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner, UEFA EURO 2024 Turnierdirektor Philipp Lahm, Dr. Bettina Orlopp, CEO der Commerzbank, die Unternehmer und Investoren Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Frank Thelen sowie Astronaut Matthias Maurer. Die WEIMER MEDIA GROUP organisiert in Frankfurt einen Gipfel mit den fünf Veranstaltungen IPO NIGHT, Markt und Mittelstand FUTURE DAYS, MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN, DieBusinessPunk und MARKEN GALA unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein.

Der CDU-Bundesvorsitzende eröffnet die Markt und Mittelstand FUTURE DAYS im Kap Europa und stellt dort seinen Deutschland-Plan vor: Friedrich Merz hält die Keynote zum Thema "Wie es mit Deutschland wieder aufwärts geht". Die FUTURE DAYS bilden zum 30-jährigen Jubiläum von Deutschlands größtem Mittelstandsmagazin "Markt und Mittelstand" einen großen Zukunftskongress für den Mittelstand. Bei der Convention rund um Unternehmensfinanzierung, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Transformation, Nachfolgeplanung und Nachhaltigkeit stehen unter anderem auch Susanne Wiegand, CEO der Renk Group, und Generalmajor Dirk Faust auf der Bühne. Im Rahmen des Kongresses werden auch die erfolgreichsten deutschen Mittelständler mit dem MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN in den drei Kategorien "Titanen", "Pioniere" und "Transformatoren" ausgezeichnet.

Parallel zu den FUTURE DAYS läuft erstmals das Innovationsforum DieBusinessPunk. Das Event für Start-ups und Investoren mit dem Motto "Invest in Innovation" versammelt, vernetzt und aktiviert Gründer, Macher und Kreative. Mit Top-Experten aus dem In- und Ausland wie Frank Thelen, Carsten Maschmeyer und Toni Piëch werden Trends und Themen der Start-up-Welt präsentiert, diskutiert und ausgezeichnet. Das Themenspektrum reicht von "New Mobility" über "Food", "KI", und "Krypto" bis zur Auszeichnung des "Finfluencer of the year" und dem Casting der "Next Generation Unicorns", jener Start-ups, die 2025 in Deutschland die Chance haben, die Milliarden-Bewertung zu erreichen.

MARKEN GALA als Abschluss des Convention-Tages

Die MARKEN GALA bildet den feierlichen Abschluss des umfangreichen Kongresstages. Bei der festlichen Abendveranstaltung im Kap Europa wird Philipp Lahm in der Kategorie "Living Brand" als Gesicht und Turnierdirektor der UEFA EURO 2024 ausgezeichnet. Dem früheren Weltklasseverteidiger ist es gelungen, die Europameisterschaft sowohl auf dem Rasen als auch für die deutsche Wirtschaft zu einem großen Erfolg zu machen. In der Kategorie "Brand Legend" erhält in diesem Jahr Ludwig Fresenius als einer der großen Pioniere für Bildung in Deutschland den Award. Mit mittlerweile 81 Jahren ist der Ehrenpräsident und Gesellschafter der Hochschule Fresenius immer noch ein Vordenker in Sachen Bildung der Zukunft. Auf der Gala wird auch das Goldene Brandeisen für die Marke des Jahres vergeben. Traditionell bleibt der Siegername bis zum Abend geheim.

IPO NIGHT im Städel Museum

Am Vortag, am 30. Oktober, findet in Europas Finanzhauptstadt die IPO NIGHT statt, auf der die DEUTSCHE BÖRSE und die WEIMER MEDIA GROUP herausragende Börsengänge und Kapitalmaßnahmen mit einem Festakt im Frankfurter Städel Museum würdigen. Zu den Gästen der exklusiven Abendveranstaltung zählen unter anderem Bundesfinanzminister und FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner, Astronaut Matthias Maurer und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wie Dr. Stephan Leithner, Vorstandsvorsitzender DEUTSCHE BÖRSE, Dr. Bettina Orlopp, CEO Commerzbank, Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank, und Unternehmerin Janna Ensthaler. Zudem werden die Sieger-Unternehmen in den Kategorien "Herausragender Börsengang", "Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" und "Herausragende private Finanzierungsrunde" gekürt.

Die WEIMER MEDIA GROUP ist ein für anspruchsvollen Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus und publiziert unter anderem "The European", "WirtschaftsKurier", "Markt und Mittelstand", "BÖRSE am Sonntag", "Business Punk" sowie "AnlagePunk". Zum Medienhaus gehört eine der größten Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland. Die WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Die Verlagsgruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine (Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag, CH.GOETZ-VERLAG) und ist als Online-Publisher aktiv. Verleger sind Dr. Wolfram Weimer (ehemals Chefredakteur "Die Welt", "Cicero" und "Focus") und Christiane Goetz-Weimer (ehemals "FAZ").

