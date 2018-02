-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 26.02.2018 Premstätten - Premstätten, Österreich (26. Februar 2018) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Nullkupon-Wandelanleihen (die "Anleihen") im Gesamtnominal von EUR 600 Millionen (die "Platzierung"), mit einer Stückelung von jeweils EUR 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2025 bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 4,41 Mio. neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und stellen damit etwa 5,2 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen. Die Anleihen werden nicht verzinst. Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde die anfängliche Wandelprämie auf 45 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 108,25 CHF, umgerechnet in EUR zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 136,04 EUR bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 7 Jahren und werden zu 102 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 5. März 2025 zum Nennwert zurückgezahlt. Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 5. März 2018 erfolgen. Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke, inklusive der Finanzierung von M&A-Transaktionen, verwendet werden. ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen. In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten. ### Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger finanzieller und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten, einschließlich Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschließlich der tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF AMS AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES, OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF AMS AG OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF AMS AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. ### Über ams ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http:// www.ams.com/] ams social media: Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/amsAnalog [https://twitter.com/ amsAnalog] oder teilen Sie uns unter https://www.linkedin.com/company/ams-ag [https:// www.linkedin.com/company/ams-ag] Rückfragehinweis: Moritz M. 