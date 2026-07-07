Save the Children Deutschland e.V.

Sudan: Tausende Kinder durch eskalierende Gewalt in El Obeid vertrieben

Berlin/Port Sudan (ots)

Aufgrund der eskalierenden Gewalt in und um die sudanesische Stadt El Obeid in Nord-Kordofan wurden in den vergangenen zwei Wochen rund 11.000 Menschen - darunter 5.500 Kinder - neu vertrieben. Die Versorgungslage in der belagerten Stadt ist katastrophal und die Menschen sind dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Bei wiederholten Drohnenangriffen wurden Zivilist*innen in El Obeid getötet und zivile Infrastruktur zerstört. Bis zu 500.000 Menschen sind nach UN-Angaben von weiteren Vertreibungen und Gräueltaten bedroht. Die Grundversorgung in der Stadt, die ein wichtiges Drehkreuz für Waren und Hilfslieferungen war, ist fast vollständig zusammengebrochen. Auch der Zugang für humanitäre Hilfe ist stark eingeschränkt, da mehrere Zufahrtswege gesperrt sind.

"Mehr als die Hälfte der Vertriebenen im Sudan sind Kinder. Sie haben ihr Zuhause verloren, sie haben keine Gesundheitsversorgung, kein sauberes Wasser oder Bildung und damit auch keine Zukunftsperspektive", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, der im April in den Sudan gereist ist. "Es muss schnell gehandelt werden, um die Zivilbevölkerung zu schützen und das Überleben der Kinder zu sichern."

Die Vertriebenen suchen in überfüllten Camps Zuflucht und haben Schwierigkeiten, sauberes Wasser und medizinische Versorgung zu erhalten. Der Beginn der Regenzeit und ein Cholera-Ausbruch erschweren die Lage. Save the Children ist darüber hinaus besonders besorgt über die zunehmende psychische Belastung der Kinder, von denen viele in den letzten drei Jahren Gewalt erlebt und Angehörige verloren haben.

Emad*, der mit seiner Familie in El Obeid lebt, wurde Zeuge der jüngsten Drohnenangriffe. Er berichtet: "Den ganzen Juni über war die Lage in El Obeid äußerst schwierig; es gab immer wieder Drohnenangriffe in und um die Stadt herum. Über zehn Tankstellen wurden getroffen, ebenso wie Benzin- und Wassertankwagen. Diese Ziele werden bewusst ausgewählt, um der Wirtschaft zu schaden und für Wasserknappheit zu sorgen. Außerdem sind die Preise stark gestiegen. Zwei Wasserkanister kosten mittlerweile fast 6.000 sudanesische Pfund (fast 9 Euro)."

Save the Children fordert den Schutz der Zivilbevölkerung, einen sicheren und uneingeschränkten Zugang für humanitäre Hilfe sowie verstärkte Unterstützung für vertriebene Kinder und Familien in Nord-Kordofan und im gesamten Sudan. Ohne schnelle Hilfe wird der Bedarf in den kommenden Wochen vermutlich erheblich steigen. Bereits jetzt ist der Sudan Schauplatz der weltweit größten Vertreibungskrise: Rund 14 Millionen Menschen - ein Viertel der Bevölkerung -mussten fliehen.

Die Kinderrechtsorganisation ist seit 1983 im Sudan tätig und ist weiterhin in El Obeid im Einsatz, um trotz wachsender Zugangsschwierigkeiten Hilfe in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wasser- und Sanitärversorgung, Bildung sowie Kinderschutz zu leisten.

* Name zum Schutz geändert

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 100 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

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