In den LeseOasen von Save the Children ist jeder Tag "Lies-ein-Buch-Tag"

Anlässlich des heutigen Lies-ein-Buch-Tages erinnert Save the Children daran, wie wichtig Lesen als Schlüssel für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ist. Nicht alle Kinder in Deutschland haben die gleichen Bildungschancen. Mit dem Projekt LeseOasen und einem dazugehörigen Wettbewerb bietet die Kinderrechtsorganisation kreative Leseförderungsangebote an und setzt sich für mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland ein.

Laut dem INSM-Bildungsmonitor hat sich das Bildungsniveau im letzten Jahrzehnt in Deutschland "dramatisch verschlechtert". Ein Viertel aller Viertklässler*innen hat Schwierigkeiten beim Lesen. Um dem entgegenzuwirken, unterstützt Save the Children Deutschland mit dem LeseOasen-Projekt Einrichtungen der Ganztagsbetreuung sowie Ganztagsschulen und Horte. Dort werden mit den Kindern zusammen gemütliche Räume gestaltet, in denen ihnen das Lesen spielerisch nähergebracht wird.

Bisher haben fast 100 Ganztagsschulen und Horte mit insgesamt 18.000 Kindern von den LeseOasen profitiert. Damit es noch mehr werden, startete Save the Children in diesem Jahr erstmalig den LeseOasen-Wettbewerb, an dem solche Einrichtungen in ganz Deutschland teilnehmen können.

"Mit dem Wettbewerb möchten wir dazu beitragen, dass mehr wirksame Bildungsangebote im Ganztag entstehen. Ziel ist es, vor allem die Kinder zu erreichen, für die der Zugang zu Büchern nicht selbstverständlich ist. So sollen alle Kinder die Förderung für einen eigenständigen Start ins Leben erhalten, die sie benötigen", sagt Johannes Freund, Projektleiter im Fachbereich Bildung der Deutschen Programme bei Save the Children Deutschland.

Schirmherrin des LeseOasen-Wettbewerbs ist die Schauspielerin und langjährige Save the Children-Botschafterin Ulrike C. Tscharre, die kürzlich eine LeseOase an der Marienfelder Grundschule in Berlin besuchte: "Zusammen mit den Kindern haben wir uns mit Büchern beschäftigt und ein Hörspiel aufgenommen. Es war schön zu sehen, wie die Kinder diesen Raum zu ihrem eigenen Rückzugsort gemacht haben und gleichzeitig zu ihrem Raum der Begegnung. Die Kinder haben immer wieder gesagt, dass sie es so toll finden, dass sie hier nicht nur Bücher entdecken, sondern auch neue Freunde finden können."

Auch die Kinder der Marienfelder Grundschule schätzen ihre LeseOase sehr: "Wenn man hier liest, ist das ein ganz besonderer Lesezauber", sagt eine Schülerin begeistert. Um diesen Lesezauber landesweit zu verbreiten, läuft der LeseOasen-Wettbewerb von Save the Children noch bis Anfang 2024. Bis zum 1. Dezember 2023 können sich Einrichtungen, die bisher nicht am Projekt teilgenommen haben, für den Wettbewerb registrieren. Die Preisverleihung findet im April 2024 statt.

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

