AGF nimmt mit DAZN erste internationale Streaming-Plattform unter Messung

Frankfurt am Main (ots)

Mit DAZN nimmt die AGF Videoforschung die erste eigenständige internationale Streaming-Plattform in die Messung auf. DAZN ist damit First Mover unter den internationalen Playern auf dem deutschen Streaming-Markt und trägt zur größeren Transparenz im immer konvergenter werdenden Medienmarkt bei. Nach der Vertragsunterzeichnung werden jetzt letzte Optimierungen an den Implementierungen sowie Qualitätschecks durchgeführt, so dass die Ausweisung der Zahlen zeitnah erfolgen kann.

DAZN hat sich als eine der weltweit führenden Sport- und Entertainmentplattformen etabliert. Die Livesport-Angebote werden hauptsächlich am Big Screen genutzt und kreieren Lagerfeuer-Momente, u.a. mit Übertragungen der UEFA Champions League oder der Bundesliga - für Werbungtreibende also in jeder Hinsicht attraktive Umfelder. Dank der Messung im AGF-System kann jetzt eine für den Werbemarkt relevante Lücke geschlossen werden: Als Plattform verfügt DAZN zwar über Zahlen zu den erreichten Endgeräten, nicht aber zu den Menschen hinter den Geräten, die liefert das AGF-Panel. Wie Haruka Gruber, Senior Vice President Media DACH bei DAZN, schon beim diesjährigen AGF Forum betonte, ist die Ausweisung der Zuschauerzahlen im anerkannten AGF-Standard der nächste Schritt für eine noch erfolgreichere Werbevermarktung des Angebots von DAZN.

Die AGF liefert seit mehr als dreißig Jahren den Standard für TV, respektive Video, der für alle Systemteilnehmer nach gleichen Kriterien angewandt wird und ein bewährtes Messinstrumentarium einsetzt. DAZN wird nun als erste internationale Plattform in diese Messung aufgenommen, die auf Ansätzen und Methoden basiert, die die AGF für die Abbildung von Streaming-Angeboten für sich allein oder im direkten Zusammenspiel mit TV als Konvergenzreichweiten bereits verwendet.

Wie jeder andere Player unter AGF-Messung ist DAZN durch Nielsen zertifiziert, um sicherzustellen, dass die Messdaten nach gleichen Kriterien und auf Basis gleicher Regeln in die Weiterverarbeitung einfließen. Durch die Teilnahme am bestehenden System vertraut DAZN als erste internationale Streaming-Plattform der Relevanz des AGF-Systems als Basis einer anbieter- und angebotsübergreifenden Vergleichbarkeit.

Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung: "Gemeinsam mit DAZN haben wir einen echten Meilenstein erreicht: Wir freuen uns sehr, DAZN ab sofort im AGF-Standard ausweisen zu können. Wir haben damit nicht nur die erste international agierende Plattform unter Messung, sondern auch eine Plattform, die vornehmlich auf das Video-Streaminguniversum konzentriert ist, aber einen nennenswerten Platz auf dem Big Screen einnimmt. Das sind gute Voraussetzungen für die mögliche Integration weiterer relevanter Player, die um die Gunst des Zuschauers in einem dynamischen Medienmarkt buhlen."

Haruka Gruber, Senior Vice President Media DACH bei DAZN: "Wir freuen uns sehr, als erster Streaming-First-Anbieter Pionierarbeit im Bereich der konvergenten Reichweitenmessung zu leisten. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der AGF eine Blaupause für alle Streaming-First-Plattformen anzubieten, die volle Transparenz und Vergleichbarkeit gewährleistet. Dies stärkt unseren Wettbewerbsvorteil als Streaming-Plattform im Werbemarkt, insbesondere im Hinblick auf unsere attraktiven und einzigartigen Inhalte und Zuschauer."

