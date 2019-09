Bundesverband Deutscher Stiftungen

Deutscher Engagementpreis 2019 - Wählen Sie online Ihren Favoriten für den Publikumspreis!

Anmoderationsvorschlag:

Aushelfen im Altenheim in der Nachbarschaft, am Wochenende in der Kita neue Möbel aufbauen oder Geflüchteten nach Feierabend Sprachunterricht geben. Es gibt noch viel mehr Beispiele für das ehrenamtliche Engagement von rund 30 Millionen Deutschen. Der Dachpreis für Engagement, der Deutsche Engagementpreis, zeichnet diesen Einsatz aus. Initiiert wurde der Preiswettbewerb vom Bündnis für Gemeinnützigkeit, einem Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen der Zivilgesellschaft, z.B. dem Deutschen Olympischen Sportbund oder den Wohlfahrtsverbänden. Heute (12.09.) startet die Online-Abstimmung für den Publikumspreis. Wer nominiert ist und wie Sie für Ihren Favoriten abstimmen können, weiß Oliver Heinze.

Sprecher: Rund 700 verschiedene Preise für freiwilliges Engagement gibt es allein in Deutschland und der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis, mit dem Personen, Gruppen sowie Einrichtungen für ihren ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt werden, so Leiterin Ulla Kux.

O-Ton 1 (Ulla Kux, 27 Sek.): "Nominiert ist, wer in diesem Wettbewerbsjahr schon einen anderen Engagementpreis in Deutschland gewonnen hat. Und in diesem Jahr haben wir die große Zahl von bundesweit 617 nominierten Personen und Projekten im Rennen. Daraus kürt dann eine Fachjury die Preisträgerinnen und Preisträger in verschiedenen Kategorien, die es gibt. Und darüber hinaus gibt es noch eine öffentliche Online-Abstimmung über den Publikumspreis, bei der jeder einzelne Bürger gerne mitentscheiden kann."

Sprecher: Ab sofort kann jeder bis zum 24. Oktober im Internet für seinen Favoriten beim Publikumspreis abstimmen - unter www.deutscher-engagementpreis.de. In diesem Jahr steht wieder das Engagement für Kinder und Jugendliche im Vordergrund.

O-Ton 2 (Ulla Kux, 33 Sek.): "Zum Beispiel Stadtführungen von ehemals Obdachlosen, die jungen Menschen aus ihrer Sicht ihre Stadt zeigen, junge Klimaforscher oder Menschen, die Musik in Kinderkliniken veranstalten. Und darüber hinaus gibt es weiter starkes Engagement im sozialen Bereich für Bildung oder für Solidarität mit Geflüchteten. Aber andere Nominierte entwickeln auch Apps für Menschen im ländlichen Raum oder sie kämpfen gerichtlich für Grund- und Menschenrechte und andere nutzen die verbindende Kraft von Kunst und Kultur, um Begegnungen zwischen Alt und Jung zu ermöglichen oder anderen Menschen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen sind."

Sprecher: Der Sieger des Online-Votings darf sich über 10.000 Euro freuen - die ersten 50 Plätze gewinnen die Teilnahme an einer Weiterbildung für Engagierte in Berlin. Der Gewinner des Publikumspreises wird aber erst am 5. Dezember zur Preisverleihung bekannt gegeben. Beim Online-Voting mitmachen kann übrigens jeder.

O-Ton 3 (Ulla Kux, 21 Sek.): "Dazu geht man einfach auf unsere Website unter www.deutscher-engagementpreis.de. Da findet man alle Kandidaten und Kandidatinnen. Und man hat natürlich eine Möglichkeit, damit sein Lieblingsprojekt nach vorne zu bringen - aber es ist auch eine Wertschätzung für die Engagierten, die gewürdigt werden in dem, was sie tun auch von Menschen, die sie vielleicht gar nicht kennen."

Sprecher: Wenn Sie nicht nur abstimmen, sondern sich auch selbst engagieren möchten, können Sie sich an eine der rund 500 Freiwilligenagenturen wenden, direkt bei einer gemeinnützigen Organisation nachfragen oder sich auf der Website des Deutschen Engagementpreises informieren.

Abmoderationsvorschlag:

Unter www.deutscher-engagementpreis.de können Sie ab sofort (12.09.) online mit darüber abstimmen können, wer in diesem Jahr den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises erhalten soll. Hier finden Sie natürlich auch alle Infos zum Preis selbst und auch zu den Kandidaten.

