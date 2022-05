Trina Solar

Trina Solar erhält Top Brand PV Awards von EUPD Research

Changzhou, China (ots/PRNewswire)

Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von PV- und intelligenten Energielösungen, wurde von EUPD Research, dem weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, für die außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit mit den PV-Modulen von Trina Solar in Australien, Chile, Mexiko und Pakistan als „Top Brand PV Modules" ausgezeichnet.

EUPD Research ist eine weltweit anerkannte, führende Zertifizierungsstelle in der PV-Branche mit umfassender Forschungserfahrung und hat einzigartige Bewertungsmodelle entwickelt, die auf einer umfangreichen und tiefgreifenden Datenanalyse basieren und die Wahrnehmung der Installateure von Solarmarken mit höchster Qualität und Objektivität widerspiegeln.

Jedes Jahr befragt EUPD Research Tausende von Installateuren in 25 Ländern und Regionen nach ihrer Meinung zu PV-Marken und deren Leistung in Bezug auf Module, Wechselrichter, Gestellsysteme, Großhandel und Speicher. Die diesjährige Umfrage zeigt, dass Trina Solar zu den weltweit führenden Marken gehört, die sich durch eine hohe Zufriedenheit der Installateure und einen hohen Empfehlungsgrad auszeichnen. Das bedeutet, dass Trina Solar auf dem globalen PV-Markt eine Spitzenposition einnimmt, in den Augen von Installateuren und Endverbrauchern ein Spitzenunternehmen ist und in den Augen von Kunden und Geschäftspartnern für seine hervorragende Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit anerkannt ist.

Markus A.W. Hoehner, Präsident und CEO von EUPD Research, sagte: „Die PV-Module von Trina Solar gehören zu den meist empfohlenen Produkten in Australien, Chile, Mexiko und Pakistan. Dem Unternehmen wird bescheinigt, dass es einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung des Solarmarktes in diesen Ländern geleistet hat. Wir gratulieren Trina Solar und wünschen dem Unternehmen viel Erfolg dabei, als Vorbild für die hohen Standards zu dienen, die Geschäftspartner und Kunden in aller Welt erwarten."

Trina Solar hat bereits mehrfach internationale Anerkennung für seine Produktzuverlässigkeit und Markenwürdigkeit erhalten. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen von PVEL, dem führenden unabhängigen PV-Testlabor, zum siebten Mal in Folge als „Top Performer" ausgezeichnet. Das Unternehmen hat außerdem 100 % in der BNEF-Bankability-Umfrage erzielt, wurde sechs Jahre in Folge als bester Anbieter von bankfähigen Modulen eingestuft und im vierten Quartal letzten Jahres als Tier-1-Hersteller von BNEF-PV-Modulen eingestuft.

Seit der Gründung von Trina Solar vor 25 Jahren ist das Unternehmen seiner Mission, die gesamte Menschheit mit Solarenergie zu versorgen, treu geblieben. Derzeit umfasst der Leistungsbereich der 210-mm-Vertex-Module 410 W+ bis 690 W+, was den vielfältigen Anforderungen der Kunden und den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, z. B. in verteilten und bodengebundenen Power Stationen, entspricht. Bis April dieses Jahres hat Trina Solar weltweit mehr als 100 GW an hocheffizienten Modulen ausgeliefert. Trina Solar belegte im Jahr 2021 den zweiten Platz bei den weltweiten Modullieferungen und behält diesen Platz auch im ersten Quartal dieses Jahres.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821531/image_805511_18614261.jpg

Original-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell