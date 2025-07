Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

"Lernlust statt Lernfrust - an inspirierenden Orten zum Mitgestalten": Zukunft Mitgemacht auf der Bildungsmesse Futuromundo in Stuttgart

Unter dem Motto "Lernlust statt Lernfrust - an inspirierenden Orten zum Mitgestalten" präsentiert die Initiative Zukunft Mitgemacht auf der Futuromundo in Stuttgart innovative Ansätze für die Bildung von morgen und spricht darüber, wie innovative Lernumgebungen Bildung positiv verändern. Das Ziel: das Denken, Handeln und die Verantwortung von Kindern aktiv zu fördern. Im Rahmen der Veranstaltung wird dem Deutschen Kinderhilfswerk ein Scheck von über einer Million Euro Fördersumme überreicht, um wichtige Arbeit für eine nachhaltige und motivierende Schulentwicklung weiter zu stärken.

Expert:innen sowie junge Mitgestalterinnen und Mitgestalter diskutieren bei einem Panel-Talk auf der Futuromundo über das Thema "Lernlust statt Lernfrust". Dabei geht es um die Frage, wie Lernorte gestaltet werden können, die Neugier wecken, Freude am Lernen fördern und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken. Die Diskussion soll Impulse geben, wie Schulen und außerschulische Orte zu lebendigen, partizipativen Lernwelten werden können.

Förderprojekte für drinnen und draußen

Die Initiative Zukunft Mitgemacht arbeitet dabei seit Jahren mit #wirfürschule zusammen. Sie unterstützt mit ihrer Förderung die Einrichtung sogenannter Maker Spaces als offene Lernräume an Schulen, die einen einfachen Zugang zu Werkzeugen, Technologien, Materialien und Know-how bieten und so einen gezielten Raum für kollaboratives und interdisziplinäres Arbeiten bilden. Die Planung und Umsetzung der Maker Spaces wird begleitet durch die Expertise der fachlichen Partner von #wirfürschule. In diesen Ermöglichungsräumen wird projektorientiert, experimentell und kreativ gearbeitet - mithilfe von verschiedenen digitalen sowie analogen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel 3D-Druckern, Fräsern, Lasercuttern oder Plottern für handwerkliches Arbeiten, Kameras und Greenscreens zur Produktion von Filmen und Videos sowie mit Laptops und Tablets zum Programmieren und Visualisieren. Die Kinder und Jugendlichen lernen so, eigenständig zu arbeiten, mutig zu sein und Dinge gemeinsam im Team auszuprobieren.

Seit diesem Jahr ist die GemüseAckerdemie bei der Initiative neu mit an Bord. Diese verlegt die Bildung nach draußen in den Garten. Hier lernen Schüler:innen, woher ihr Essen kommt und werden dabei zu echten Expert:innen für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung. Auf ihrem eigenen Schulacker erleben sie den gesamten Prozess - vom Samenkorn bis zum knackigen Gemüse, das auf ihren Tellern landet - und verstehen so die natürlichen Kreisläufe unserer Umwelt. So wächst eine Generation heran, die sich mit Begeisterung für Natur und Nachhaltigkeit einsetzt. Die GemüseAckerdemie wird in diesem Jahr erstmalig von der Initiative Zukunft Mitgemacht gefördert.

Übergeordnetes Ziel der Initiative

Mit der gemeinsamen Initiative Zukunft Mitgemacht möchten das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW), ROSSMANN und Procter & Gamble (P&G) innovative Schulentwicklungsprojekte anstoßen und dabei Kinder und Jugendliche aktiv in die Gestaltung ihrer Lernumgebung einbinden. Die Partner engagieren sich für die Förderung von Bildungsprojekten, in denen Schüler:innen zukunftsrelevante Kompetenzen erlangen - durch selbstbestimmtes Lernen, kreatives und kooperatives Arbeiten oder niedrigschwelligen Zugang zum Forschen und Experimentieren. Neben dem Fokus auf Digitalisierung geht es auch um Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität und die Förderung der MINT-Fächer. Ziel ist es, Lernorte zu schaffen, die Kreativität, Partizipation und nachhaltiges Denken fördern.

"Bildung ist der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft. Mit 'Zukunft Mitgemacht' wollen wir Kindern und Jugendlichen Räume eröffnen, in denen sie ihre Ideen verwirklichen und aktiv an ihrer Lernumgebung mitgestalten können", erklärt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. "Die heutige Übergabe der Fördersumme ist ein starkes Signal dafür, wie wichtig es ist, Kinder in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihnen eine Stimme zu geben."

Ab sofort haben Schulen wieder die Chance, eine Projektförderung im Rahmen von "Zukunft Mitgemacht" zu erhalten. Die Gesamtfördersumme von mehr als 1.000.000 Euro verteilt sich auf über 100 Projekte. Dabei fließt mit jedem Kauf eines Procter & Gamble-Produktes bei ROSSMANN ein Cent in den Fördertopf. Die Förderung der Maker Spaces ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert, bei der GemüseAckerdemie hängt die Höhe der Fördersumme von den jeweiligen Möglichkeiten der teilnehmenden Schulen ab. Interessierte Schulen können sich bis zum 31. Oktober 2025 bewerben.

Weitere Informationen zum Projekt Zukunft Mitgemacht sowie zu den Initiativen für eine nachhaltige und inklusive Bildung finden Sie unter www.zukunftmitgemacht.de.

ÜBER "ZUKUNFT MITGEMACHT"

Das Deutsche Kinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble unterstützen bereits seit vielen Jahren Familien und Kinder im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements. 2021 haben sie sich unter dem gemeinsamen Dach "Zukunft Mitgemacht" zusammengetan. Ziel der Partner ist es, junge Menschen zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt zu lernen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Dabei wird Schülern und Schülerinnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Neben Digitalisierung geht es bei "Zukunft Mitgemacht" auch um Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität oder die Förderung der MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften. In diesem Zusammenhang unterstützen die Partner die Bildungsinitiative #wirfürschule.

ÜBER #WIRFÜRSCHULE

#wirfürschule bündelt die Innovationskraft der Gesellschaft und befähigt Menschen, Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im schulischen Bildungssystem zu entwickeln. Mit innovativen Formaten wie den Schulhackathons, der Zukunftswoche oder Maker Spaces geben sie Schulen Impulse, zukunftsfähige Bildung kennenzulernen und umzusetzen. Mit einem starken Partnernetzwerk bauen sie kollaborative Systeme, um Veränderungen zu etablieren.

ÜBER ACKER E.V.

"Mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel" - dafür setzt sich das Sozialunternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum ein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den vielfach ausgezeichneten Bildungsprogrammen AckerRacker für Kitas und Kindergärten und GemüseAckerdemie für Schulen: In den Programmen bauen Kinder und Jugendliche auf dem eigenen Acker bis zu 30 Gemüsearten an. Beim Pflanzen, Pflegen und Probieren erleben sie unmittelbar, woher das Essen auf ihren Tellern kommt und welche Wirkung ihr Handeln auf Umwelt und Natur hat.

ÜBER DAS DEUTSCHE KINDERHILFSWERK

Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 50 Jahren für die Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindung von Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit als Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Verein finanziert sich überwiegend aus privaten Spenden, dafür stehen seine Spendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das Deutsche Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren Herkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. Die politische Lobbyarbeit wirkt auf die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland hin, insbesondere im Bereich der Mitbestimmung von Kindern, bei ihren Interessen bei Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und der Überwindung von Kinderarmut. Ziel ist insgesamt die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder in Deutschland.

ÜBER ROSSMANN

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten "Markt für Drogeriewaren" in Hannover. Heute zählt ROSSMANN (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 65.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa und 4.966 Filialen, davon 2.311 in Deutschland, zu den größten Drogerieketten Europas (Stand 1/2025). Mit 23.000 Drogerieartikeln, davon 5.500 der 29 Eigenmarken, präsentiert ROSSMANN ein besonders umfangreiches Angebot, das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Seit 1999 ist das vielfältige Sortiment auch online zu finden. Das beliebte Angebot im Onlineshop bietet neben 5.000 Exklusivartikeln Informationen zu unterschiedlichsten Themen. Des Weiteren legt ROSSMANN großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Das ökologische und soziale Engagement wird in allen Unternehmensbereichen stetig ausgebaut. Umsatz 2024: 15,3 Milliarden Euro (Deutschland 9,9 Milliarden Euro).

ÜBER PROCTER & GAMBLE

Procter & Gamble bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

