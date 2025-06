ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 25/25 Freitag, 20.06. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 8.00 auslandsjournal Deutschland 2025 „frontal“ entfällt 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 9.00 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 14.45 Rätsel Nordkorea - Leben im Reich des Kim Jong Un USA 2021 „Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea“ entfällt (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 29/25 Mittwoch, 16.07. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Rätsel Nordkorea - Leben im Reich des Kim Jong Un USA 2021 „Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea“ entfällt (weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 18.07. Bitte Programmänderung beachten: 0.00 Food Trip - Essen und Leben in ... Südkorea - Kimchi, K-Pop und Reisschnaps USA 2022 „Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea“ entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)

