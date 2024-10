ZDFinfo

"maybrit illner" im ZDF: Zurück zum Schlagbaum in Europa?

Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Was kommt da auf Europa noch zu? Die Hoffnung, dass der europäische Asylkompromiss die größten Probleme lösen kann, schwindet weiter. Noch bevor er 2026 umgesetzt wird, schaffen immer mehr Staaten nationale Grenzkontrollen. "Mehr Kriege, mehr Flüchtlinge – zurück zum Schlagbaum in Europa" ist am Donnerstag, 17. Oktober 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Auf Deutschlands Vorstoß bei den Grenzkontrollen reagierte Polen zuletzt scharf und will jetzt auch das europäische Asylrecht aussetzen. Italiens Regierung bringt Flüchtlinge direkt von Lampedusa in albanische Abschiebelager, andere liebäugeln weiter mit Ruanda oder Kenia als Länder für ausgelagerte Asylverfahren. Wird auch Deutschland dem nun zustimmen? Oder rückt eine echte europäische Einigung in immer weitere Ferne? Könnten auch das Sicherheitspaket der Ampel am Freitag noch scheitern?

Bei Maybrit Illner diskutieren Grünen-Vorsitzender Omid Nouripour, Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, Migrationsforscher Gerald Knaus, Kristina Dunz vom "Redaktions-Netzwerk Deutschland" sowie die Leiterin des ZDF-Studios in Warschau, Natalie Steger, und ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

