ZDFinfo-Programmänderung

Woche 44/24

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 44/24 Samstag, 26.10. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All USA 2009 „Die sieben großen Rätsel der Erdgeschichte“ entfällt „Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ um 7.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 28.10. Bitte Programmänderung beachten: „Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 29.10. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 7.00 Leschs Kosmos Asteroiden - Abwehrmission im All Deutschland 2022 „Terra X: Extreme der Tiefsee - Eisige Abgründe“ um 7.30 Uhr entfällt 7.45 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 30.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014 „ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Wer ist Andrew Tate? Deutschland 2023 „Ermittler! – Versteckspiel“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)

