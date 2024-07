ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 34/24 Mittwoch, 21.08. Bitte Programmänderungen + neue Beginnzeiten für „DDR mobil“ beachten: 18.45 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir wirklich leben Deutschland 2024 19.15 Hart an der Grenze - Geschichten aus Zittau Kosmos Kleingarten (1/5) Deutschland 2024 19.45 Hart an der Grenze - Geschichten aus Zittau Schatten der Vergangenheit Deutschland 2024 20.15 Hart an der Grenze - Geschichten aus Zittau Demokratie auf dem Prüfstand Deutschland 2024 20.45 Hart an der Grenze - Geschichten aus Zittau Zwischen den Welten Deutschland 2024 21.15 Hart an der Grenze - Geschichten aus Zittau Die große Frage Deutschland 2024 Prostitution in der DDR – 21.00 Uhr – entfällt! 21.45 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 Die sieben Geheimnisse der NVA – 21.45 Uhr – entfällt! 22.30 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 Jugend in der DDR – Aufbruch und Zwang – 22.30 Uhr – entfällt! 23.15 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017 Jugend in der DDR – Vom Stillstand zum Widerstand – 23.15 Uhr – entfällt! 0.00 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 Jugend in der DDR – Träume hinter Mauern – 00.00 Uhr – entfällt!

