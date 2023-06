ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 25/23 Freitag, 23.06. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 8.00 auslandsjournal Deutschland 2023 „frontal“ entfällt 8.30 Strahlendes Erbe - Atommüll sucht Endlager Deutschland 2023 (weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 29/23 Mittwoch, 19.07. Bitte Programmänderungen beachten: 12.45 Zerrissenes Pakistan - Kaschmir, Koran und Kinderarbeit Frankreich 2020 „Meilensteine der Technik: Beton“ entfällt 13.30 Megacity Mumbai - Zwischen Slums und Wolkenkratzern Frankreich 2021 „Meilensteine der Technik: Der Hafen“ entfällt 14.15 Die Gangs von Kapstadt – Bandenkrieg am Tafelberg Deutschland 2022 „Meilensteine der Technik: Aufzüge“ entfällt 15.00 Die Straßengangs von Paris - Jung, arm, brutal Frankreich 2021 „Meilensteine der Technik: Staudämme“ entfällt 15.45 Die Straßengangs von Papua-Neuguinea Frankreich 2020 „Meilensteine der Technik: Kriminaltechnik“ entfällt 16.30 Party, Strand und Mord Drogenkrieg in Mexikos Urlaubsparadies Frankreich 2020 „Meilensteine der Technik: Satelliten“ entfällt 17.15 Die härtesten Orte der Welt Boliviens berüchtigter Mega-Knast Deutschland 2022 „Mythos Concorde: Wettlauf am Himmel“ entfällt 18.00 Die härtesten Orte der Welt Ecuadors tödliche Goldminen Deutschland 2022 „Mythos Concorde: Triumph und Tragödie“ entfällt (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell