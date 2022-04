ZDFinfo

ZDFinfo-Dokureihe über den Kampf von "Lüge und Wahrheit" im Laufe der Geschichte

Schon seit der Antike dienen Lügen wirtschaftlichen, politischen oder persönlichen Zielen. Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte des Kampfes zwischen Lüge und Wahrheit. Die sechsteilige Dokureihe "Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information" in ZDFinfo am Mittwoch, 4. Mai 2022, ab 20.15 Uhr, erzählt anhand von verschiedenen Themenfeldern, wie mit Lügen Geschichte gemacht wird. Die Reihe der Headautoren Lewis Cohen und Thomas Langelage zeigt auch, welche Rolle die Medien dabei spielen. Alle sechs Folgen sind schon jetzt in der ZDFmediathek verfügbar. "Krieg" (20.15 Uhr) von John A. Kantara belegt, dass Lügen schon immer Teil der Kriegsführung waren. Auch bei den alten Ägyptern oder während des Vietnamkriegs waren sie gang und gäbe. Wie der Glaube für weltliche Interessen funktionalisiert wird, ist Thema der Folge "Religion" (21.00 Uhr). Der Blick von Autor Rudolph Herzog reicht von der biblischen Exodus-Erzählung bis hin zum religiösen Fundamentalismus der Gegenwart. Auch "Geld" (21.45 Uhr) spielt eine entscheidende Rolle im Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Immer wieder sind es die Reichen und Mächtigen, die über Wahrheit und Lüge entscheiden und sie zu ihrem Vorteil nutzen. Autor des Films ist Riel Lazarus. Geraten große Lügen doch einmal ans Licht, entstehen "Skandale" (22.30 Uhr), die die Öffentlichkeit beschäftigen und zum Anstoß gesellschaftlichen Wandels werden können. Filmautor ist Liam O'Rinn. Ob das Kennedy-Attentat, 9/11 oder das Coronavirus – Verschwörungstheorien haben Konjunktur. In John A. Kantaras Film geht es um die Wirkmächtigkeit von "Verschwörungstheorien" (23.15 Uhr) seit dem Mittelalter. Kein gesellschaftlicher Bereich ist vor dem Einfluss geschickter "Meinungsmacher" (0.00 Uhr) sicher, im positiven wie im negativen. Autor Tom Ockers widmet sich dem Phänomen; beginnend mit Apostel Paulus bis hin zu heutigen Algorithmen.

